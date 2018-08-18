Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Влад, сколько условных однушек у метро под аренду вы считаете достаточным? Ну тоесть чтоб не много но и не мало?
Довольно странный вопрос. Наверное зависит от того сколько каждая из них приносит чистыми. Однушка может быть на лесной, или на университете. Вон Игоркиев хватает 4х, если не ошибаюсь, и чувствует себя более чем комфортно. А для сержика только три в Эврике надо для сиделки, домохозяйки, и лекарств. Флаю же на каждой ветке метро (хорошо, что не на каждой станции) и штаб квартиру в цоколе, откуда будет всем руководить
investorkiev написав:Влад, сколько условных однушек у метро под аренду вы считаете достаточным? Ну тоесть чтоб не много но и не мало?
Достаточным для чего или кого?) для персонажа, которого вы иногда пытаетесь играть (тупой сожержанки) не достаточно бесконечного.
Ну, до бесконечности - это не ответ.
Во-первых, есть закон понижающейся граничной полезности. Каждая последующая чуть менее полезна чем предыдущая.
Иметь 1 однушку в условной Патриотике/Эврике - это маст хев, даже не обсуждается. Иметь 3 - хватит на сиделку и кашку. Иметь 4 - уже более-менее? ... Иметь Х - уже в тягость администрировать, и вместо удовольствия от жизни постоянно занимаешься мелкими ремонтами/проблемами арендаторов и с арендаторами?
Вот с какого момента имеет смысл вместо однушек купить один-два магазина под аренду например?
investorkiev написав:Влад, сколько условных однушек у метро под аренду вы считаете достаточным? Ну тоесть чтоб не много но и не мало?
Достаточным для чего или кого?) для персонажа, которого вы иногда пытаетесь играть (тупой сожержанки) не достаточно бесконечного.
Ну, до бесконечности - это не ответ.
Во-первых, есть закон понижающейся граничной полезности. Каждая последующая чуть менее полезна чем предыдущая.
Иметь 1 однушку в условной Патриотике/Эврике - это маст хев, даже не обсуждается. Иметь 3 - хватит на сиделку и кашку. Иметь 4 - уже более-менее? ... Иметь Х - уже в тягость администрировать, и вместо удовольствия от жизни постоянно занимаешься мелкими ремонтами/проблемами арендаторов и с арендаторами?
Вот с какого момента имеет смысл вместо однушек купить один-два магазина под аренду например?
намалюй свою криву корисності, і буде тобі відповідь (між 3 та N) думаю 3-4 однушки мастхев, щоб можна було швидко продати, тобто заради ліквідності, а дальше вже брати дивлячись на преференції, тобі щоб менш геморно, чи щоб більш прибутково?
з.і. особисто я би вже вийшов на пенсію рантьє, але бачу, що мені буде скучно, тому надалі придумую "інвест проекти", щоб підтримувати себе в формі як профі.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Оранжевый-хит сезона написав:мне аренда приносит сейчас 38 000 грн в месяц. При том, что я ей вообще не занимаюсь. Нужно больше. Работаю над этим. Может переделаю пасивную аренду в хостельный бизнес. Будет значительно больше.
Т.е. работающий хостел в вашем подъезде вас ничему не научил.
investorkiev написав:Влад, сколько условных однушек у метро под аренду вы считаете достаточным? Ну тоесть чтоб не много но и не мало?
Довольно странный вопрос. Наверное зависит от того сколько каждая из них приносит чистыми. Однушка может быть на лесной, или на университете. Вон Игоркиев хватает 4х, если не ошибаюсь, и чувствует себя более чем комфортно. А для сержика только три в Эврике надо для сиделки, домохозяйки, и лекарств. Флаю же на каждой ветке метро (хорошо, что не на каждой станции) и штаб квартиру в цоколе, откуда будет всем руководить
Так, чотири. В одній мешкаю, а три працюють в оренді. Але щодо "вистачає" і "почувається більш ніж комфортно" є питання. Усе залежить від запитів на якість життя. Досвід засвідчує, скільки не дай, а з часом виявляється замало. Ну, що таке дохід 28600 грн з усіх об"єктів ?? Достатньо, щоб не померти з голоду, взутися-вдягнутися і чотири рази на рік тижнево заправитися вітаміном Д під сонячними промінями туреччини-єгипту. На цьому можливості обмежуються. Якби не такий-сякий "матрац" …., зовсім почувався б біднотою. Син мешкає окремо, донедавна був власником ще двох двокімнатних квартир. Місяць тому одну продав, чим дуже мене засмутив. Бачите, йому не вистачає зарплати на подорожі та усіляку некритичну дурню. Він творець власної долі, нехай вчиняє, як вважає за потрібне. Усе відносно. Комусь вистачає і однієї хруще-квартири в оренді, як нашим родичам на Маккейна. Але запевняю вас, усі потайки мріють про їхню безмежну кількість. І тут я теж не виняток. ))