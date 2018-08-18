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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 жов, 2019 14:18
flyman написав:
[тому надалі придумую "інвест проекти", щоб підтримувати себе в формі як профі.
До слёз
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hume
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Додано: Вів 22 жов, 2019 14:22
Оранжевый-хит сезона написав:
мне аренда приносит сейчас 38 000 грн в месяц. При том, что я ей вообще не занимаюсь. Нужно больше. Работаю над этим. Может переделаю пасивную аренду в хостельный бизнес. Будет значительно больше.
слова не мальчика, но мужа!
считай к этим 38000 скоро добавится Оранж (+11000 грн) и Медовый (+12000грн), итого будет 61000 грн. Но и добавится суета по администрированию.
До соточки тысяч гривен в месяц сможешь довести свой кешфлоу?
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investorkiev
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Додано: Вів 22 жов, 2019 14:26
Тю, вот проблемы у людей. Григорьев (Меркс), вон, скоро доходный дом запустит на Владимиро-Лыбидской. Пока суть да стройка, не хватает ликвидности и готов продать десяток-другой хатынок с видом на владимирский базар. Мне предлагали примерно по цене Французского квартала, но чо-та подумал, что в этой общаге жить мне будет э-э-э, несколько неуютно. Рентный платеж с объекта там ожидается никак не меньше косаря, так что вот вам готовый бизнес
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sequence
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Додано: Вів 22 жов, 2019 14:28
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
мне аренда приносит сейчас 38 000 грн в месяц. При том, что я ей вообще не занимаюсь. Нужно больше. Работаю над этим. Может переделаю пасивную аренду в хостельный бизнес. Будет значительно больше.
Т.е. работающий хостел в вашем подъезде вас ничему не научил.
я говорю о хостеле на отдельной територии, огороженной, коммерческого назначения.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 22 жов, 2019 14:32
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
мне аренда приносит сейчас 38 000 грн в месяц. При том, что я ей вообще не занимаюсь. Нужно больше. Работаю над этим. Может переделаю пасивную аренду в хостельный бизнес. Будет значительно больше.
слова не мальчика, но мужа!
считай к этим 38000 скоро добавится Оранж (+11000 грн) и Медовый (+12000грн), итого будет 61000 грн. Но и добавится суета по администрированию.
До соточки тысяч гривен в месяц сможешь довести свой кешфлоу?
целюсь на пятёрочку долларов.
Это ж только первая квартира тяжело покупается, а когда с аренды складываешь, то туда-сюда и за 2 года квартирку инвестируешь
и это при трёх детях и отсутствии матпомощи!
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 22 жов, 2019 14:32
sequence написав:
Тю, вот проблемы у людей. Григорьев (Меркс), вон, скоро доходный дом запустит на Владимиро-Лыбидской. Пока суть да стройка, не хватает ликвидности и готов продать десяток-другой хатынок с видом на владимирский базар. Мне предлагали примерно по цене Французского квартала, но чо-та подумал, что в этой общаге жить мне будет э-э-э, несколько неуютно. Рентный платеж с объекта там ожидается никак не меньше косаря, так что вот вам готовый бизнес
Представляю как запуск этого обьекта обрушит аренду в элитном сегменте в тех окресностях.
Сколько там однушек будет под аренду? 250?
Это примерно столько же, сколько сдается однушек в ЦП, Тетрисе, Бульваре Фонтанов и ФК1 вместе взятых.
Тоесть предложение удвоится. И это в сегменте 1000уе+.
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investorkiev
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Додано: Вів 22 жов, 2019 14:33
Оранжевый-хит сезона написав: investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
мне аренда приносит сейчас 38 000 грн в месяц. При том, что я ей вообще не занимаюсь. Нужно больше. Работаю над этим. Может переделаю пасивную аренду в хостельный бизнес. Будет значительно больше.
слова не мальчика, но мужа!
считай к этим 38000 скоро добавится Оранж (+11000 грн) и Медовый (+12000грн), итого будет 61000 грн. Но и добавится суета по администрированию.
До соточки тысяч гривен в месяц сможешь довести свой кешфлоу?
целюсь на пятёрочку долларов.
Это ж только первая квартира тяжело покупается, а когда с аренды складываешь, то туда-сюда и за 2 года квартирку инвестируешь
и это при трёх детях и отсутствии матпомощи!
согласен, хорошая цель!
Можно будет расслабить булки и попутешествовать по миру.
К 50 годам своим успеешь выйти на пятерочку куе, как думаешь? Что бы еще хоть немного здоровья осталось?
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investorkiev
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Додано: Вів 22 жов, 2019 14:36
hume написав: flyman написав:
[тому надалі придумую "інвест проекти", щоб підтримувати себе в формі як профі.
До слёз
що не так з планом оточення Куєва кавалірками?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Вів 22 жов, 2019 14:39
investorkiev написав:
..
Сколько там однушек будет под аренду? 250?
..
Всего больше 500. А еще будут двухи. Контрольный в голову. А еще, для почина они могут люто демпингануть, чтобы ффсяким мелким "лендлордам"(звучит, как по мне, слишком гордо) не хватало на "читыре раза в Ибыпет и тры разы в Антальи".
но у них не хватает бабосов, а банки хотят много, даже под залог недвиги в Мотовиловке и Броварах
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