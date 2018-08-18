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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2101210221032104

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 258
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
35
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:18

  flyman написав:[тому надалі придумую "інвест проекти", щоб підтримувати себе в формі як профі.

До слёз
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:22

  Оранжевый-хит сезона написав:мне аренда приносит сейчас 38 000 грн в месяц. При том, что я ей вообще не занимаюсь. Нужно больше. Работаю над этим. Может переделаю пасивную аренду в хостельный бизнес. Будет значительно больше.


слова не мальчика, но мужа!

считай к этим 38000 скоро добавится Оранж (+11000 грн) и Медовый (+12000грн), итого будет 61000 грн. Но и добавится суета по администрированию.

До соточки тысяч гривен в месяц сможешь довести свой кешфлоу?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тю, вот проблемы у людей. Григорьев (Меркс), вон, скоро доходный дом запустит на Владимиро-Лыбидской. Пока суть да стройка, не хватает ликвидности и готов продать десяток-другой хатынок с видом на владимирский базар. Мне предлагали примерно по цене Французского квартала, но чо-та подумал, что в этой общаге жить мне будет э-э-э, несколько неуютно. Рентный платеж с объекта там ожидается никак не меньше косаря, так что вот вам готовый бизнес
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:28

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:мне аренда приносит сейчас 38 000 грн в месяц. При том, что я ей вообще не занимаюсь. Нужно больше. Работаю над этим. Может переделаю пасивную аренду в хостельный бизнес. Будет значительно больше.

Т.е. работающий хостел в вашем подъезде вас ничему не научил.

я говорю о хостеле на отдельной територии, огороженной, коммерческого назначения.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:32

  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:мне аренда приносит сейчас 38 000 грн в месяц. При том, что я ей вообще не занимаюсь. Нужно больше. Работаю над этим. Может переделаю пасивную аренду в хостельный бизнес. Будет значительно больше.


слова не мальчика, но мужа!

считай к этим 38000 скоро добавится Оранж (+11000 грн) и Медовый (+12000грн), итого будет 61000 грн. Но и добавится суета по администрированию.

До соточки тысяч гривен в месяц сможешь довести свой кешфлоу?

целюсь на пятёрочку долларов.
Это ж только первая квартира тяжело покупается, а когда с аренды складываешь, то туда-сюда и за 2 года квартирку инвестируешь ;)
и это при трёх детях и отсутствии матпомощи!
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:32

  sequence написав:Тю, вот проблемы у людей. Григорьев (Меркс), вон, скоро доходный дом запустит на Владимиро-Лыбидской. Пока суть да стройка, не хватает ликвидности и готов продать десяток-другой хатынок с видом на владимирский базар. Мне предлагали примерно по цене Французского квартала, но чо-та подумал, что в этой общаге жить мне будет э-э-э, несколько неуютно. Рентный платеж с объекта там ожидается никак не меньше косаря, так что вот вам готовый бизнес


Представляю как запуск этого обьекта обрушит аренду в элитном сегменте в тех окресностях.
Сколько там однушек будет под аренду? 250?
Это примерно столько же, сколько сдается однушек в ЦП, Тетрисе, Бульваре Фонтанов и ФК1 вместе взятых.
Тоесть предложение удвоится. И это в сегменте 1000уе+.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:33

  Оранжевый-хит сезона написав:
  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:мне аренда приносит сейчас 38 000 грн в месяц. При том, что я ей вообще не занимаюсь. Нужно больше. Работаю над этим. Может переделаю пасивную аренду в хостельный бизнес. Будет значительно больше.


слова не мальчика, но мужа!

считай к этим 38000 скоро добавится Оранж (+11000 грн) и Медовый (+12000грн), итого будет 61000 грн. Но и добавится суета по администрированию.

До соточки тысяч гривен в месяц сможешь довести свой кешфлоу?

целюсь на пятёрочку долларов.
Это ж только первая квартира тяжело покупается, а когда с аренды складываешь, то туда-сюда и за 2 года квартирку инвестируешь ;)
и это при трёх детях и отсутствии матпомощи!


согласен, хорошая цель!
Можно будет расслабить булки и попутешествовать по миру.

К 50 годам своим успеешь выйти на пятерочку куе, как думаешь? Что бы еще хоть немного здоровья осталось?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:36

  hume написав:
  flyman написав:[тому надалі придумую "інвест проекти", щоб підтримувати себе в формі як профі.

До слёз

що не так з планом оточення Куєва кавалірками?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 14:39

  investorkiev написав:..
Сколько там однушек будет под аренду? 250?
..

Всего больше 500. А еще будут двухи. Контрольный в голову. А еще, для почина они могут люто демпингануть, чтобы ффсяким мелким "лендлордам"(звучит, как по мне, слишком гордо) не хватало на "читыре раза в Ибыпет и тры разы в Антальи".
но у них не хватает бабосов, а банки хотят много, даже под залог недвиги в Мотовиловке и Броварах
sequence
 
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