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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 жов, 2019 15:03
kivin написав: Оранжевый-хит сезона написав:
мне аренда приносит сейчас 38 000 грн в месяц. При том, что я ей вообще не занимаюсь. Нужно больше. Работаю над этим. Может переделаю пасивную аренду в хостельный бизнес. Будет значительно больше.
а что ты сдаешь? какие обьекты в каких р-нах?
риспект, а ты чо, подлечился уже? или прогулки в соломенском парке решают?
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Вів 22 жов, 2019 15:04
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав: investorkiev написав:
слова не мальчика, но мужа!
считай к этим 38000 скоро добавится Оранж (+11000 грн) и Медовый (+12000грн), итого будет 61000 грн. Но и добавится суета по администрированию.
До соточки тысяч гривен в месяц сможешь довести свой кешфлоу?
целюсь на пятёрочку долларов.
Это ж только первая квартира тяжело покупается, а когда с аренды складываешь, то туда-сюда и за 2 года квартирку инвестируешь
и это при трёх детях и отсутствии матпомощи!
согласен, хорошая цель!
Можно будет расслабить булки и попутешествовать по миру.
К 50 годам своим успеешь выйти на пятерочку куе, как думаешь? Что бы еще хоть немного здоровья осталось?
если брошу работу и запущу хостел то сразу же)
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Додано: Вів 22 жов, 2019 15:09
investorkiev написав:
Влад, сколько условных однушек у метро под аренду вы считаете достаточным?
Ну тоесть чтоб не много но и не мало?
Которое покрывает минимальные потребности достойной жизни пенсионера. Чтобы можно было раз в год погреться в Египте, чтобы цены на продукты и лекарства не вызывали депрессию.
Чтобы в случае нужды продать одну и рак лечить в Израиле, а не в районной поликлинике.
1,5-2.
Больше имеет смысл в определенных случаях. У человека умер бизнес, новый не хочет, хочет сохранить капитал. Накупил однушек, сдает, по мере надобности по одной продает.
Если работать дни и ночи, откладывая более половины дохода и живя в искусственной бедности, чтобы купить квартиры, которые потом не будут нужны, это не самый эффективный способ тратить деньги.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 15:13
investorkiev написав:
Вот с какого момента имеет смысл вместо однушек купить один-два магазина под аренду например?
Если у человека есть желание заниматься активным бизнесом, ему не нужно вообще иметь недвижимость. Разве что для собственного проживания.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 15:14
Vlad442 написав: investorkiev написав:
Влад, сколько условных однушек у метро под аренду вы считаете достаточным?
Ну тоесть чтоб не много но и не мало?
Которое покрывает минимальные потребности достойной жизни пенсионера. Чтобы можно было раз в год погреться в Египте, чтобы цены на продукты и лекарства не вызывали депрессию.
Чтобы в случае нужды продать одну и рак лечить в Израиле, а не в районной поликлинике.
1,5-2.
Больше имеет смысл в определенных случаях. У человека умер бизнес, новый не хочет, хочет сохранить капитал. Накупил однушек, сдает, по мере надобности по одной продает.
Если работать дни и ночи, откладывая более половины дохода и живя в искусственной бедности, чтобы купить квартиры, которые потом не будут нужны, это не самый эффективный способ тратить деньги.
А что, когда умирает бизнес - еще остаются деньги на однушки?
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Додано: Вів 22 жов, 2019 15:14
Vlad442 написав: investorkiev написав:
Влад, сколько условных однушек у метро под аренду вы считаете достаточным?
Ну тоесть чтоб не много но и не мало?
Которое покрывает минимальные потребности достойной жизни пенсионера. Чтобы можно было раз в год погреться в Египте, чтобы цены на продукты и лекарства не вызывали депрессию.
Чтобы в случае нужды продать одну и рак лечить в Израиле, а не в районной поликлинике.
1,5-2.
Больше имеет смысл в определенных случаях. У человека умер бизнес, новый не хочет, хочет сохранить капитал. Накупил однушек, сдает, по мере надобности по одной продает.
Если работать дни и ночи, откладывая более половины дохода и живя в искусственной бедности, чтобы купить квартиры, которые потом не будут нужны, это не самый эффективный способ тратить деньги.
от жлоба слышу!
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Додано: Вів 22 жов, 2019 15:16
investorkiev написав:
согласен, хорошая цель!
Можно будет расслабить булки и попутешествовать по миру.
К 50 годам своим успеешь выйти на пятерочку куе, как думаешь? Что бы еще хоть немного здоровья осталось?
Зачем покупать еще одну квартиру, если цель попутешествовать по миру? Почему бы это не сделать прямо сейчас? Потом может быть поздно. При мне разворачивали круизный лайнер и снимали 70-летнего австралийца вертолетом. Не знаю выжил или нет.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 15:25
Vlad442 написав: investorkiev написав:
согласен, хорошая цель!
Можно будет расслабить булки и попутешествовать по миру.
К 50 годам своим успеешь выйти на пятерочку куе, как думаешь? Что бы еще хоть немного здоровья осталось?
Зачем покупать еще одну квартиру, если цель попутешествовать по миру? Почему бы это не сделать прямо сейчас? Потом может быть поздно. При мне разворачивали круизный лайнер и снимали 70-летнего австралийца вертолетом. Не знаю выжил или нет.
Так ото ж - круїз на 4 місяці навколо світу All inclusive по ціні однушки бюджетної ...
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Додано: Вів 22 жов, 2019 15:26
Vlad442 написав: investorkiev написав:
согласен, хорошая цель!
Можно будет расслабить булки и попутешествовать по миру.
К 50 годам своим успеешь выйти на пятерочку куе, как думаешь? Что бы еще хоть немного здоровья осталось?
Зачем покупать еще одну квартиру, если цель попутешествовать по миру? Почему бы это не сделать прямо сейчас? Потом может быть поздно. При мне разворачивали круизный лайнер и снимали 70-летнего австралийца вертолетом. Не знаю выжил или нет.
круто умереть на круизном лайнере)
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Додано: Вів 22 жов, 2019 15:27
Оранжевый-хит сезона написав: Vlad442 написав: investorkiev написав:
Влад, сколько условных однушек у метро под аренду вы считаете достаточным?
Ну тоесть чтоб не много но и не мало?
Которое покрывает минимальные потребности достойной жизни пенсионера. Чтобы можно было раз в год погреться в Египте, чтобы цены на продукты и лекарства не вызывали депрессию.
от жлоба слышу!
В Горловке тоже были люди которые считали похожими категориями.
Просто многие еще не ощутили, что мир вокруг сильно изменился, и мы живем совсем не в тех эконом. и полит. условиях как даже 10 лет назад.
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