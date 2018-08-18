ihorkyiv написав:

Так, чотири. В одній мешкаю, а три працюють в оренді. Але щодо "вистачає" і "почувається більш ніж комфортно" є питання. Усе залежить від запитів на якість життя. Досвід засвідчує, скільки не дай, а з часом виявляється замало. Ну, що таке дохід 28600 грн з усіх об"єктів ?? Достатньо, щоб не померти з голоду, взутися-вдягнутися і чотири рази на рік тижнево заправитися вітаміном Д під сонячними промінями туреччини-єгипту. На цьому можливості обмежуються. Якби, окрім квартир, не такий-сякий валютний "матрац" …., зовсім почувався б біднотою. Син мешкає окремо, донедавна був власником ще двох двокімнатних квартир. Місяць тому одну продав, чим дуже мене засмутив. Бачите, йому не вистачає зарплати на подорожі та усіляку некритичну дурню. Він творець власної долі, нехай вчиняє, як вважає за потрібне.Усе відносно. Комусь вистачає і однієї хруще-квартири в оренді, як нашим родичам на Маккейна. Але запевняю вас, усі потайки мріють про їхню безмежну кількість. І тут я теж не виняток. )