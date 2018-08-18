|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Вів 22 жов, 2019 15:38
ihorkyiv написав:
Так, чотири. В одній мешкаю, а три працюють в оренді. Але щодо "вистачає" і "почувається більш ніж комфортно" є питання. Усе залежить від запитів на якість життя. Досвід засвідчує, скільки не дай, а з часом виявляється замало. Ну, що таке дохід 28600 грн з усіх об"єктів ?? Достатньо, щоб не померти з голоду, взутися-вдягнутися і чотири рази на рік тижнево заправитися вітаміном Д під сонячними промінями туреччини-єгипту. На цьому можливості обмежуються. Якби, окрім квартир, не такий-сякий валютний "матрац" …., зовсім почувався б біднотою. Син мешкає окремо, донедавна був власником ще двох двокімнатних квартир. Місяць тому одну продав, чим дуже мене засмутив. Бачите, йому не вистачає зарплати на подорожі та усіляку некритичну дурню. Він творець власної долі, нехай вчиняє, як вважає за потрібне.
Усе відносно. Комусь вистачає і однієї хруще-квартири в оренді, як нашим родичам на Маккейна. Але запевняю вас, усі потайки мріють про їхню безмежну кількість. І тут я теж не виняток. )
... то, Ви всі гроші тратите(як вище описали), чи трішки відскирдовуєте на 5ту квартиру?
(але, якщо Вам за 50,то може вже і не варто відкладати на 5ту, а вже тільки витрачати прийдешні кошти... )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 7098
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 473 раз.
- Подякували: 481 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 жов, 2019 15:38
Оранжевый-хит сезона написав:
..
круто умереть на круизном лайнере)
это если в завещании написано, что-то вроде "сбросьте мой прах в море на прокорм дэлфынам". Во всех прочих вариантах, это лютый геморрой для неблагодарных родственников
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 2986
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 348 раз.
- Подякували: 733 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 22 жов, 2019 15:39
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 20388
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 366 раз.
- Подякували: 507 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 жов, 2019 15:41
Оранжевый-хит сезона написав: Vlad442 написав: investorkiev написав:
Влад, сколько условных однушек у метро под аренду вы считаете достаточным?
Ну тоесть чтоб не много но и не мало?
Которое покрывает минимальные потребности достойной жизни пенсионера.
от жлоба слышу!
Господа бездельники. Пенсия, как я понимаю, у вас не скоро. Как думаете, что наступит быстрее:
-количество лендлордов перевалит за критическую черту?
-не хватит квартирантов на всех вас
Имею в виду, что вам для нормальной жизни нужно 5 хат каждому и 5-10 молодых работающих бездетных человек. Молодёжь не размножается, учиться едет за границу, количество ВУЗов в Киеве могут сократить, старики мрут, оставляя наследство...экономика- ракетой вверх, появится капитал на ипотеку только молодым ( а не лендлордам)...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 9743
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 171 раз.
- Подякували: 849 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 жов, 2019 15:42
Оранжевый-хит сезона написав:
если брошу работу и запущу хостел то сразу же)
в чом вопрос?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 16581
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 973 раз.
- Подякували: 1008 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 22 жов, 2019 15:45
airmax78 написав: Vlad442 написав: investorkiev написав:
Влад, сколько условных однушек у метро под аренду вы считаете достаточным?
Ну тоесть чтоб не много но и не мало?
Которое покрывает минимальные потребности достойной жизни пенсионера. Чтобы можно было раз в год погреться в Египте, чтобы цены на продукты и лекарства не вызывали депрессию.
Чтобы в случае нужды продать одну и рак лечить в Израиле, а не в районной поликлинике.
1,5-2.
Больше имеет смысл в определенных случаях. У человека умер бизнес, новый не хочет, хочет сохранить капитал. Накупил однушек, сдает, по мере надобности по одной продает.
Если работать дни и ночи, откладывая более половины дохода и живя в искусственной бедности, чтобы купить квартиры, которые потом не будут нужны, это не самый эффективный способ тратить деньги.
А что, когда умирает бизнес - еще остаются деньги на однушки?
а що не можна бізнес - окремо, однушки - окремо...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 16581
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 973 раз.
- Подякували: 1008 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 22 жов, 2019 15:52
flyman написав: Оранжевый-хит сезона написав:
если брошу работу и запущу хостел то сразу же)
в чом вопрос?
1) мне нравится моя работа
2) я сейчас в месяц зарабатываю столько сколько может приносить хостел
вопрос: напуркуа?
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 20388
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 366 раз.
- Подякували: 507 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 жов, 2019 15:54
Serg-ik написав: Оранжевый-хит сезона написав: Vlad442 написав:
Которое покрывает минимальные потребности достойной жизни пенсионера.
от жлоба слышу!
Господа бездельники. Пенсия, как я понимаю, у вас не скоро. Как думаете, что наступит быстрее:
-количество лендлордов перевалит за критическую черту?
-не хватит квартирантов на всех вас
Имею в виду, что вам для нормальной жизни нужно 5 хат каждому и 5-10 молодых работающих бездетных человек. Молодёжь не размножается, учиться едет за границу, количество ВУЗов в Киеве могут сократить, старики мрут, оставляя наследство...экономика- ракетой вверх, появится капитал на ипотеку только молодым ( а не лендлордам)...
сержик, ну тут хто не виришів квартирне питання, мабуть один ти.
допустим решта має надлишки, і думає куди би їх пристроїти.
депо - якось тривіально, і вже не торт.
лишається нерухомість..
на рахунок спадщини, більшість фонда - панельки які скоро доживуть своє... причому в ахтунгових локаціях...
так що КРЖН - вічна тема
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 16581
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 973 раз.
- Подякували: 1008 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 22 жов, 2019 15:56
Долярчик написав: ihorkyiv написав:
Так, чотири. В одній мешкаю, а три працюють в оренді. Але щодо "вистачає" і "почувається більш ніж комфортно" є питання. Усе залежить від запитів на якість життя. Досвід засвідчує, скільки не дай, а з часом виявляється замало. Ну, що таке дохід 28600 грн з усіх об"єктів ?? Достатньо, щоб не померти з голоду, взутися-вдягнутися і чотири рази на рік тижнево заправитися вітаміном Д під сонячними промінями туреччини-єгипту. На цьому можливості обмежуються. Якби, окрім квартир, не такий-сякий валютний "матрац" …., зовсім почувався б біднотою. Син мешкає окремо, донедавна був власником ще двох двокімнатних квартир. Місяць тому одну продав, чим дуже мене засмутив. Бачите, йому не вистачає зарплати на подорожі та усіляку некритичну дурню. Він творець власної долі, нехай вчиняє, як вважає за потрібне.
Усе відносно. Комусь вистачає і однієї хруще-квартири в оренді, як нашим родичам на Маккейна. Але запевняю вас, усі потайки мріють про їхню безмежну кількість. І тут я теж не виняток. )
... то, Ви всі гроші тратите(як вище описали), чи трішки відскирдовуєте на 5ту квартиру?
(але, якщо Вам за 50,то може вже і не варто відкладати на 5ту, а вже тільки витрачати прийдешні кошти... )
Мені під 60. Ще рік та пару місяців і я - пенсіонер. Навіщо відкладати ще на один бетон ?? Заповіт на 5-ту квартиру уже декілька років лежить у мене в шухляді. Тому, любий Долярчику, усю готівку щомісяця віддаю на розвиток економіки країни, купуючи товари і послуги, щоб такі як ви мали змогу заробляти, утримувати родину, купувати житло тощо. Не дякуйте. Я - невгамовний альтруїст.
-
ihorkyiv
-
-
- Повідомлень: 497
- З нами з: 01.05.17
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 жов, 2019 15:57
Puente написав:
Чи ви занадто молоді і нічого не читаєте взагалі , чи вчилися погано і просто не знаєте нічого , а старше покоління не слухаєте ...
Цитата :
Сільське населення почало отримувати паспорти тільки з 1974 року, а в період з 1935 року до 1974 року колгоспникам не дозволялося переїжджати в іншу місцевість, і вони були прив'язані до колгоспу і місцю мешкання.
Зачем опять понятия подменять? С 74го паспорт стал Обязательным. Мои предки имели его и раньше. С сельским населением - к нему не пренадлежу.
ПС СССР было своих косяков и грехов огромное количество. Зачем выдумывать, если и так было?
-
Понаехал
-
-
- Повідомлень: 3479
- З нами з: 22.05.16
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16672
|2630448
|
|
|8
|8269
|
|
|455
|184156
|
|