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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 22 жов, 2019 15:58
Vlad442 написав:
Которое покрывает минимальные потребности достойной жизни пенсионера. Чтобы можно было раз в год погреться в Египте, чтобы цены на продукты и лекарства не вызывали депрессию.
Чтобы в случае нужды продать одну и рак лечить в Израиле, а не в районной поликлинике.
1,5-2.
Больше имеет смысл в определенных случаях. У человека умер бизнес, новый не хочет, хочет сохранить капитал. Накупил однушек, сдает, по мере надобности по одной продает.
Если работать дни и ночи, откладывая более половины дохода и живя в искусственной бедности, чтобы купить квартиры, которые потом не будут нужны, это не самый эффективный способ тратить деньги
.
... а якщо так: до 50-ти жити в майже "штучній бідності" і жорстко скирдувати(на квартири в тому числі).... - а тоді вже жити "на розслабоні", на кошти від здачі в оренду.... - ну, і якщо щось(як вже Ви тут писали вище) - продав одну однуху і маєш на лікування, чи на кругосвітню подорож
Vlad442 написав:
Если у человека есть желание заниматься активным бизнесом, ему не нужно вообще иметь недвижимость. Разве что для собственного проживания.
... а якщо навпаки? - то потрібно 4-5 квартир на сім'ю з мінімальними потребами?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Вів 22 жов, 2019 16:05
Долярчик написав: Vlad442 написав:
Которое покрывает минимальные потребности достойной жизни пенсионера. Чтобы можно было раз в год погреться в Египте, чтобы цены на продукты и лекарства не вызывали депрессию.
Чтобы в случае нужды продать одну и рак лечить в Израиле, а не в районной поликлинике.
1,5-2.
Больше имеет смысл в определенных случаях. У человека умер бизнес, новый не хочет, хочет сохранить капитал. Накупил однушек, сдает, по мере надобности по одной продает.
Если работать дни и ночи, откладывая более половины дохода и живя в искусственной бедности, чтобы купить квартиры, которые потом не будут нужны, это не самый эффективный способ тратить деньги
.
... а якщо так: до 50-ти жити в майже "штучній бідності" і жорстко скирдувати(на квартири в тому числі).... - а тоді вже жити "на розслабоні", на кошти від здачі в оренду.... - ну, і якщо щось(як вже Ви тут писали вище) - продав одну однуху і маєш на лікування, чи на кругосвітню подорож
Vlad442 написав:
Если у человека есть желание заниматься активным бизнесом, ему не нужно вообще иметь недвижимость. Разве что для собственного проживания.
... а якщо навпаки? - то потрібно 4-5 квартир на сім'ю з мінімальними потребами?
долярчик, в залежності від професії, пік доходів 40..50 років+- (в нормальних країнах), тобто десь до цього віку є зміст вкладатися в розвиток і робити кар"єру, а потім уже пожинати плоди.
Якщо ти вважаєш, що особисто ти в 50 вийдеш на пік, то можеш жити в жити в майже "штучній бідності" (я так розумію, що витрачати десь 30..50% що заробляєш, решту інвестуєш) до цього віку, далі воно втрачає зміст
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 16:09
flyman написав:
сержик, ну тут хто не виришів квартирне питання, мабуть один ти.
Ну да, я же максималист:
левый берег, совкошлак, окраина Киева, маленькие комнаты-отказать.
А ты решил квартирный вопрос путём покупки подвала?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
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Додано: Вів 22 жов, 2019 16:11
Serg-ik написав: Оранжевый-хит сезона написав: Vlad442 написав:
Которое покрывает минимальные потребности достойной жизни пенсионера.
от жлоба слышу!
Господа бездельники. Пенсия, как я понимаю, у вас не скоро. Как думаете, что наступит быстрее:
-количество лендлордов перевалит за критическую черту?
-не хватит квартирантов на всех вас
Имею в виду, что вам для нормальной жизни нужно 5 хат каждому и 5-10 молодых работающих бездетных человек. Молодёжь не размножается, учиться едет за границу, количество ВУЗов в Киеве могут сократить, старики мрут, оставляя наследство...экономика- ракетой вверх, появится капитал на ипотеку только молодым ( а не лендлордам)...
урбанизация, слышал такое?
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Додано: Вів 22 жов, 2019 16:13
Serg-ik написав: flyman написав:
сержик, ну тут хто не виришів квартирне питання, мабуть один ти.
Ну да, я же максималист:
левый берег, совкошлак, окраина Киева, маленькие комнаты-отказать.
А ты решил квартирный вопрос путём покупки подвала?
Не підвала, а цокольного приміщення.
Крім того, маю в селі дідівську хату.
Зараз думаю щодо кавалірки в Києві, хоча не впевнений, чи саме зараз брати, чи почекати. Мені не горить, не жме, не тисне.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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