Долярчик написав: Vlad442 написав: Которое покрывает минимальные потребности достойной жизни пенсионера. Чтобы можно было раз в год погреться в Египте, чтобы цены на продукты и лекарства не вызывали депрессию.

Чтобы в случае нужды продать одну и рак лечить в Израиле, а не в районной поликлинике.

1,5-2.

Больше имеет смысл в определенных случаях. У человека умер бизнес, новый не хочет, хочет сохранить капитал. Накупил однушек, сдает, по мере надобности по одной продает.

... а якщо так: до 50-ти жити в майже "штучній бідності" і жорстко скирдувати(на квартири в тому числі).... - а тоді вже жити "на розслабоні", на кошти від здачі в оренду.... - ну, і якщо щось(як вже Ви тут писали вище) - продав одну однуху і маєш на лікування, чи на кругосвітню подорож

Vlad442 написав: Если у человека есть желание заниматься активным бизнесом, ему не нужно вообще иметь недвижимость. Разве что для собственного проживания.

... а якщо навпаки? - то потрібно 4-5 квартир на сім'ю з мінімальними потребами?

долярчик, в залежності від професії, пік доходів 40..50 років+- (в нормальних країнах), тобто десь до цього віку є зміст вкладатися в розвиток і робити кар"єру, а потім уже пожинати плоди.

долярчик, в залежності від професії, пік доходів 40..50 років+- (в нормальних країнах), тобто десь до цього віку є зміст вкладатися в розвиток і робити кар"єру, а потім уже пожинати плоди.

Якщо ти вважаєш, що особисто ти в 50 вийдеш на пік, то можеш жити в жити в майже "штучній бідності" (я так розумію, що витрачати десь 30..50% що заробляєш, решту інвестуєш) до цього віку, далі воно втрачає зміст

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

