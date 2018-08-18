|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 жов, 2019 16:27
flyman написав: hume написав: flyman написав:
[тому надалі придумую "інвест проекти", щоб підтримувати себе в формі як профі.
До слёз
що не так з планом оточення Куєва кавалірками?
План оточення кавалирками супер. Но ты профи депомэн, гроза фгвфл, бросай ты эти кавалирки, это скучно. Нужно продолжать поиски гвнобанков
-
hume
-
-
- Повідомлень: 5998
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 540 раз.
- Подякували: 878 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 22 жов, 2019 16:31
flyman написав:
в залежності від професії, пік доходів 40..50 років+- (в нормальних країнах), тобто десь до цього віку є зміст вкладатися в розвиток і робити кар"єру, а потім уже пожинати плоди.
Якщо ти вважаєш, що особисто ти в 50 вийдеш на пік, то можеш жити в жити в майже "штучній бідності" (я так розумію, що витрачати десь 30..50% що заробляєш, решту інвестуєш) до цього віку, далі воно втрачає зміст
... та я, якось так і написав, але своїми словами
- просто, час-від-часу, подумую закинути свій бізнес(чи то швидше "він кине мене"
) і "жонглювати" нерухомістю: трохи здавати в оренду, щось перепродувати(наприклад по переуступці) і т. д.
- але є малесенька проблемка
- ще треба впахувати НЕ ОДИН РІК, щоб нашкребти на одну, а пізніше і на другу квартиру
... якщо не буде фос-мажорів, то наступного року, можу вже брати в іпотеку... - так би кажучи - робити "почин" у лендлордстві....
(але, на моменті, бажання лізти у бетон - менше 50%)
... але, побачимо, чим нас здивує наступний рік?!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 7101
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 473 раз.
- Подякували: 481 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 жов, 2019 16:32
sequence написав: investorkiev написав:
..
Сколько там однушек будет под аренду? 250?
..
Всего больше 500. А еще будут двухи. Контрольный в голову. А еще, для почина они могут люто демпингануть, чтобы ффсяким мелким "лендлордам"(звучит, как по мне, слишком гордо) не хватало на "читыре раза в Ибыпет и тры разы в Антальи".
но у них не хватает бабосов, а банки хотят много, даже под залог недвиги в Мотовиловке и Броварах
Мы уже обсуждали. Они демпинговать не будут, они будут выжимать по полной и ставить арендаторов в неудобную позу, единственный плюс -им можно будет платить по безналу. Это бизнес, это не однушка купленная на последнюю сотку, поди ещё и стены посде выезда красить придется. Если ликвидность у него не появится, то на рынок он выйдет лет через 5-7 в лучшем случае. Дом ещё даже не достроен, а маячит одновременный ремонт в 500 апартах. Вангую, что втихую 50% распродадут.
Место норм, если бы обстоятельства сложились, то я бы взял. Опять же метраж, цена. Фк2 по 2куе, если метраж от 50, то цена уже высокая
Востаннє редагувалось hume
в Вів 22 жов, 2019 16:45, всього редагувалось 1 раз.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 5998
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 540 раз.
- Подякували: 878 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 22 жов, 2019 16:40
Долярчик написав: flyman написав:
в залежності від професії, пік доходів 40..50 років+- (в нормальних країнах), тобто десь до цього віку є зміст вкладатися в розвиток і робити кар"єру, а потім уже пожинати плоди.
Якщо ти вважаєш, що особисто ти в 50 вийдеш на пік, то можеш жити в жити в майже "штучній бідності" (я так розумію, що витрачати десь 30..50% що заробляєш, решту інвестуєш) до цього віку, далі воно втрачає зміст
... та я, якось так і написав, але своїми словами
- просто, час-від-часу, подумую закинути свій бізнес
(чи то швидше "він кине мене"
) і "жонглювати" нерухомістю: трохи здавати в оренду, щось перепродувати(наприклад по переуступці)
і т. д.
- але є малесенька проблемка
- ще треба впахувати НЕ ОДИН РІК, щоб нашкребти на одну, а пізніше і на другу квартиру
... якщо не буде фос-мажорів, то наступного року, можу вже брати в іпотеку... - так би кажучи - робити "почин" у лендлордстві....
(але, на моменті, бажання лізти у бетон - менше 50%)
... але, побачимо, чим нас здивує наступний рік?!
Долярчику, припиняйте читати цей форум !!! Він породжує у вас нездорові бажання. Не маючи достатнього ресурсу, залишите сім"ю голою, босою і голодною. Заздрість до добра не доведе. Пам"ятайте про синицю у руці... ))
-
ihorkyiv
-
-
- Повідомлень: 501
- З нами з: 01.05.17
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 жов, 2019 16:42
Во мне закипает пролетарская кровь и я начинаю ненавидеть половину дописувачив на этом форуме. Давайте сменим тему.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 32175
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 3723 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 22 жов, 2019 16:47
airmax78 написав:
Во мне закипает пролетарская кровь и я начинаю ненавидеть половину дописувачив на этом форуме. Давайте сменим тему.
В частности Долярчика. Какой прыткий, ещё ламинат не "остыл" так сказать, а он уже жонглирует квартирами, такой себе матёрый перекуп, гроза отделов продаж мита Лэва.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 5998
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 540 раз.
- Подякували: 878 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 22 жов, 2019 16:49
airmax78 написав:
Во мне закипает пролетарская кровь и я начинаю ненавидеть половину дописувачив на этом форуме. Давайте сменим тему.
Чим же так розбурхує вашу червону пролетарську рідину львівський дрібний буржуа Долярчик ?? Адже ще недавно він теж був пролетарем, тобто не мав НІЧОГО, крім своїх яєць.
-
ihorkyiv
-
-
- Повідомлень: 501
- З нами з: 01.05.17
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 жов, 2019 16:50
Serg-ik написав: Оранжевый-хит сезона написав:
урбанизация, слышал такое?
не, не слышал
слышал "депопуляция" и "эмиграция"
это не отменяет урбанизацию. В Украине останется три города. Киев, Одесса, Львов.
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 20389
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 366 раз.
- Подякували: 507 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 жов, 2019 16:53
hume написав: flyman написав:
що не так з планом оточення Куєва кавалірками?
План оточення кавалирками супер. Но ты профи депомэн, гроза фгвфл, бросай ты эти кавалирки, это скучно. Нужно продолжать поиски гвнобанков
когда Флай лез в банки, надо было оттуда бежать
Когда Флай лезет в недвигу, ....
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 9747
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 171 раз.
- Подякували: 849 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 жов, 2019 16:58
Оранжевый-хит сезона написав:
В Украине останется три города. Киев, Одесса, Львов.
а какже Днепр и Харьков?
в Днепре почти миллион населения
В Харькове-полтора миллиона и большой пригород, много ВУЗов, туда едет молодёжь, которой Киев не по карману
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 9747
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 171 раз.
- Подякували: 849 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16672
|2630525
|
|
|8
|8270
|
|
|455
|184159
|
|