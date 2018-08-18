Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:в залежності від професії, пік доходів 40..50 років+- (в нормальних країнах), тобто десь до цього віку є зміст вкладатися в розвиток і робити кар"єру, а потім уже пожинати плоди. Якщо ти вважаєш, що особисто ти в 50 вийдеш на пік, то можеш жити в жити в майже "штучній бідності" (я так розумію, що витрачати десь 30..50% що заробляєш, решту інвестуєш) до цього віку, далі воно втрачає зміст
... та я, якось так і написав, але своїми словами
- просто, час-від-часу, подумую закинути свій бізнес(чи то швидше "він кине мене" ) і "жонглювати" нерухомістю: трохи здавати в оренду, щось перепродувати(наприклад по переуступці) і т. д.
- але є малесенька проблемка - ще треба впахувати НЕ ОДИН РІК, щоб нашкребти на одну, а пізніше і на другу квартиру
... якщо не буде фос-мажорів, то наступного року, можу вже брати в іпотеку... - так би кажучи - робити "почин" у лендлордстві....
(але, на моменті, бажання лізти у бетон - менше 50%) ... але, побачимо, чим нас здивує наступний рік?!
Як там з касовими апаратами ?Відчуваю з їх встановленням бізнес попре з подвійною силою.
airmax78 написав:Во мне закипает пролетарская кровь и я начинаю ненавидеть половину дописувачив на этом форуме. Давайте сменим тему.
Чим же так розбурхує вашу червону пролетарську рідину львівський дрібний буржуа Долярчик ?? Адже ще недавно він теж був пролетарем, тобто не мав НІЧОГО, крім своїх яєць.
Да при чем тут Доллярчик? У всю свою сознательную жизнь арендующего арендатора ненависть могут вызвать только такие жирные коты-кровососы, которые имеют по 4-5-15-40 квартир, а им все мало и мало. Жри анансы, рябчиков жуй!...(с)
Кста на валютній тємі був стішок, думаю якраз найдете отвєт "скільки тре ковалірок" ... достаточно одной каморкі.
... Буратино вмиг отбросил Все мечтьі нажраться пива, И зарьіл все деньги тут же В кучу мягкую навоза...
Что там было с Дуремаром, Лишь один "товарищ" знает, А богатый Буратино Двух мошенников оставил Добывать в дерьме монеты, И направился в каморку, На елде ключом вращая, Им отца в сортире запер, И продал каморку грекам За свободную валюту. Папа Карло так ругался На очке, что через сутки, Греки убежали в страхе, Поминая в реке раков...
А полено с папой нынче, Ездют в театр на ролс-ройсе, И тогда директор вшивый, К ним в сортир с отмычкой пезет, Но чего ему там надо, Знает лишь мудрец мохнатый...
Оранжевый-хит сезона написав:1) мне нравится моя работа
Так кто ж против. реклама- реклама... но может стоит переключитсся с проплаченной рекдамы жк Фанта на данном форуме на проплаченную недвигу турецкую? те, кто хорошо рекламирует турецкую недывингу, на данном форуме, получают билеты в Kronplatz от админимтрации. ПС реклама и получение путевки - конечно же является совпадением как и все персонажы
ihorkyiv написав:Долярчику, припиняйте читати цей форум !!! Він породжує у вас нездорові бажання. Не маючи достатнього ресурсу, залишите сім"ю голою, босою і голодною. Заздрість до добра не доведе. Пам"ятайте про синицю у руці... )
... ні, ні! - я буду ризикувати/жонглювати, виключно, скирдою/" зайвими" коштами! - це раніше, я собі не міг дозволити/ і не дозволив собі ризикувати!(щоб не підставити свою сім'ю) - хоч тут, багато радили, що - "ще буде дешевше - чекай!" / "купи криптовалюти" / "продай по переуступку, а за виручені кошти - купи 2 котловани" і т. п. ... і так, останній варіант - мав право на життя, але! - я не мав права ризикувати останніми кровними!(ще чекати 2р. і тремтіти/вклавши останні - добудують чи ні?! )
hume написав:В частности Долярчика. Какой прыткий, ещё ламинат не "остыл" так сказать, а он уже жонглирует квартирами, такой себе матёрый перекуп, гроза отделов продаж мита Лэва
... вся суть у виділеному слові! - так, я - такий!
ihorkyiv написав:Долярчик ?? Адже ще недавно він теж був пролетарем, тобто не мав НІЧОГО, крім своїх яєць.
... ото-то! - тут, мабуть, до мене підходить слово "хвацький"!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
airmax78 написав:Да при чем тут Доллярчик? У всю свою сознательную жизнь арендующего арендатора ненависть могут вызвать только такие жирные коты-кровососы, которые имеют по 4-5-15-40 квартир, а им все мало и мало. Жри анансы, рябчиков жуй!...(с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:Во мне закипает пролетарская кровь и я начинаю ненавидеть половину дописувачив на этом форуме. Давайте сменим тему.
Чим же так розбурхує вашу червону пролетарську рідину львівський дрібний буржуа Долярчик ?? Адже ще недавно він теж був пролетарем, тобто не мав НІЧОГО, крім своїх яєць.
Да при чем тут Доллярчик? У всю свою сознательную жизнь арендующего арендатора ненависть могут вызвать только такие жирные коты-кровососы, которые имеют по 4-5-15-40 квартир, а им все мало и мало. Жри анансы, рябчиков жуй!...(с)
Змиріться з долею, не псуйте розхитану орендодавцями нервову систему. розслабляйтеся читанням невмерущих творів Карла і Фрідріха, сприймаючи розумом і серцем: "У багатіїв набагато більше шансів стати ще багатшими, ніж у злидарів залишитися хоча б на тому ж рівні". Ну, що тут порадити у вашій ситуації ?? Може вставте рожевий фільтр у вічко орендованої квартири ?? До речі, завтра піду в Ашан на Либідській. Бачив там ананаси за 50 грн штука. Рябчиків не помічав. Не допрацьовують французькі буржуїни.
flyman написав:в залежності від професії, пік доходів 40..50 років+- (в нормальних країнах), тобто десь до цього віку є зміст вкладатися в розвиток і робити кар"єру, а потім уже пожинати плоди. Якщо ти вважаєш, що особисто ти в 50 вийдеш на пік, то можеш жити в жити в майже "штучній бідності" (я так розумію, що витрачати десь 30..50% що заробляєш, решту інвестуєш) до цього віку, далі воно втрачає зміст
... та я, якось так і написав, але своїми словами
- просто, час-від-часу, подумую закинути свій бізнес(чи то швидше "він кине мене" ) і "жонглювати" нерухомістю: трохи здавати в оренду, щось перепродувати(наприклад по переуступці) і т. д.
- але є малесенька проблемка - ще треба впахувати НЕ ОДИН РІК, щоб нашкребти на одну, а пізніше і на другу квартиру
... якщо не буде фос-мажорів, то наступного року, можу вже брати в іпотеку... - так би кажучи - робити "почин" у лендлордстві....
(але, на моменті, бажання лізти у бетон - менше 50%) ... але, побачимо, чим нас здивує наступний рік?!
Як там з касовими апаратами ?Відчуваю з їх встановленням бізнес попре з подвійною силою.
... так моя відповідь тут і розкривається у моїх написаних планах на майбутнє!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!