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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 жов, 2019 18:15
Долярчик написав:Як там з касовими апаратами ?Відчуваю з їх встановленням бізнес попре з подвійною силою.
... так моя відповідь тут і розкривається у моїх написаних планах на майбутнє!
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А шо не так з касовим? Буде виручка в 3 рази більша? Біда прям.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Додано: Вів 22 жов, 2019 18:21
airmax78 написав:
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Я смирился с судьбой. Но вы же хвастаясь количеством квартир в аренде сыплете соль на мои кровоточащие деньгами арендаторские раны.
Хвастает, Эир, прекращайте. Человек рассказал что к чему и сколько можно получать с аренды. Было бы чем хввстаться. Понимаю когда 27 квартир, а 4 это так, как Сержик сказал на лекарства и сиделку.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 18:31
hume написав: airmax78 написав:
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Я смирился с судьбой. Но вы же хвастаясь количеством квартир в аренде сыплете соль на мои кровоточащие деньгами арендаторские раны.
Хвастает, Эир, прекращайте. Человек рассказал что к чему и сколько можно получать с аренды. Было бы чем хввстаться. Понимаю когда 27 квартир, а 4 это так, как Сержик сказал на лекарства и сиделку.
У знакомых как раз примерно такое количество квартир (около 30).
Из недавнего: в одной квартире задушили проститутку и полиция на 3 месяца опечатала квартиру, прямые убытки....
Откуда взялись квартиры?
На протяжении 10 лет (может и больше) вкладывал всю прибыль от бизнеса в квартиры.
В итоге бизнес еле-еле существует, но аренда дает неплохой кешфло, не жалуется вобщем.
Востаннє редагувалось investorkiev
в Вів 22 жов, 2019 18:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 18:32
hume написав: airmax78 написав:
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Я смирился с судьбой. Но вы же хвастаясь количеством квартир в аренде сыплете соль на мои кровоточащие деньгами арендаторские раны.
Хвастает, Эир, прекращайте. Человек рассказал что к чему и сколько можно получать с аренды. Было бы чем хввстаться. Понимаю когда 27 квартир, а 4 это так, как Сержик сказал на лекарства и сиделку.
27 квартир....
Как, КАК у честного человека может быть столько квартир в Киеве?! Это даже если в год покупать по одной квартире, как Уну (а круче человека на этой ветке я не знаю), то это надо было покупать по одной квартире ежегодно с момента провозглашения независимости Украины. Как такое возможно?
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Додано: Вів 22 жов, 2019 18:35
airmax78
Одразу зауважу: я не хвалився кількістю квартир, а, навпаки, констатував, що три 1-кім. об"єкта в оренді - це ніщо для життя на рівні навіть українського середнього класу. Може це нагадування хоча б трохи зменшить пекучість ваших розворушених орендодавцями ран і задіє ваше ЕГО у рятівному процесі сублімації. Тимчасово відстороніться від реалій - сприймайте орендодавця як людину, яка щомісяця отримує від вас посильну допомогу - завуальовану вашою щедрістю орендну плату. На цьому як терапевт і психолог-аматор я виснажився щодо вирішення вашої проблеми. Даруйте.
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Додано: Вів 22 жов, 2019 19:22
Первый написав:
Долярчик написав:Як там з касовими апаратами ?Відчуваю з їх встановленням бізнес попре з подвійною силою.
... так моя відповідь тут і розкривається у моїх написаних планах на майбутнє!
.
.
А шо не так з касовим? Буде виручка в 3 рази більша? Біда прям.
Всім процвітання![/quote]
- це з якого переляку вона стане в 3 рази більша?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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