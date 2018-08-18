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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2107210821092110

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 258
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
35
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Долярчик написав:Як там з касовими апаратами ?Відчуваю з їх встановленням бізнес попре з подвійною силою.

... так моя відповідь тут і розкривається у моїх написаних планах на майбутнє! :)[/quote]
.
.


А шо не так з касовим? Буде виручка в 3 рази більша? Біда прям.


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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:21

  airmax78 написав:[
Я смирился с судьбой. Но вы же хвастаясь количеством квартир в аренде сыплете соль на мои кровоточащие деньгами арендаторские раны.

Хвастает, Эир, прекращайте. Человек рассказал что к чему и сколько можно получать с аренды. Было бы чем хввстаться. Понимаю когда 27 квартир, а 4 это так, как Сержик сказал на лекарства и сиделку. :D
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:31

  hume написав:
  airmax78 написав:[
Я смирился с судьбой. Но вы же хвастаясь количеством квартир в аренде сыплете соль на мои кровоточащие деньгами арендаторские раны.

Хвастает, Эир, прекращайте. Человек рассказал что к чему и сколько можно получать с аренды. Было бы чем хввстаться. Понимаю когда 27 квартир, а 4 это так, как Сержик сказал на лекарства и сиделку. :D


У знакомых как раз примерно такое количество квартир (около 30).

Из недавнего: в одной квартире задушили проститутку и полиция на 3 месяца опечатала квартиру, прямые убытки....

Откуда взялись квартиры?
На протяжении 10 лет (может и больше) вкладывал всю прибыль от бизнеса в квартиры.
В итоге бизнес еле-еле существует, но аренда дает неплохой кешфло, не жалуется вобщем.
Востаннє редагувалось investorkiev в Вів 22 жов, 2019 18:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:32

  hume написав:
  airmax78 написав:[
Я смирился с судьбой. Но вы же хвастаясь количеством квартир в аренде сыплете соль на мои кровоточащие деньгами арендаторские раны.

Хвастает, Эир, прекращайте. Человек рассказал что к чему и сколько можно получать с аренды. Было бы чем хввстаться. Понимаю когда 27 квартир, а 4 это так, как Сержик сказал на лекарства и сиделку. :D

27 квартир.... :shock: Как, КАК у честного человека может быть столько квартир в Киеве?! Это даже если в год покупать по одной квартире, как Уну (а круче человека на этой ветке я не знаю), то это надо было покупать по одной квартире ежегодно с момента провозглашения независимости Украины. Как такое возможно?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 18:35

airmax78
Одразу зауважу: я не хвалився кількістю квартир, а, навпаки, констатував, що три 1-кім. об"єкта в оренді - це ніщо для життя на рівні навіть українського середнього класу. Може це нагадування хоча б трохи зменшить пекучість ваших розворушених орендодавцями ран і задіє ваше ЕГО у рятівному процесі сублімації. Тимчасово відстороніться від реалій - сприймайте орендодавця як людину, яка щомісяця отримує від вас посильну допомогу - завуальовану вашою щедрістю орендну плату. На цьому як терапевт і психолог-аматор я виснажився щодо вирішення вашої проблеми. Даруйте.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 19:22

  Первый написав:
Долярчик написав:Як там з касовими апаратами ?Відчуваю з їх встановленням бізнес попре з подвійною силою.

... так моя відповідь тут і розкривається у моїх написаних планах на майбутнє! :)

.
.


А шо не так з касовим? Буде виручка в 3 рази більша? Біда прям.


Всім процвітання![/quote]
- це з якого переляку вона стане в 3 рази більша? :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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