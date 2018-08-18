Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:[ Я смирился с судьбой. Но вы же хвастаясь количеством квартир в аренде сыплете соль на мои кровоточащие деньгами арендаторские раны.
Хвастает, Эир, прекращайте. Человек рассказал что к чему и сколько можно получать с аренды. Было бы чем хввстаться. Понимаю когда 27 квартир, а 4 это так, как Сержик сказал на лекарства и сиделку.
27 квартир.... Как, КАК у честного человека может быть столько квартир в Киеве?! Это даже если в год покупать по одной квартире, как Уну (а круче человека на этой ветке я не знаю), то это надо было покупать по одной квартире ежегодно с момента провозглашения независимости Украины. Как такое возможно?
airmax78 Одразу зауважу: я не хвалився кількістю квартир, а, навпаки, констатував, що три 1-кім. об"єкта в оренді - це ніщо для життя на рівні навіть українського середнього класу. Може це нагадування хоча б трохи зменшить пекучість ваших розворушених орендодавцями ран і задіє ваше ЕГО у рятівному процесі сублімації. Тимчасово відстороніться від реалій - сприймайте орендодавця як людину, яка щомісяця отримує від вас посильну допомогу - завуальовану вашою щедрістю орендну плату. На цьому як терапевт і психолог-аматор я виснажився щодо вирішення вашої проблеми. Даруйте.
Долярчик написав:Як там з касовими апаратами ?Відчуваю з їх встановленням бізнес попре з подвійною силою.
... так моя відповідь тут і розкривається у моїх написаних планах на майбутнє!
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А шо не так з касовим? Буде виручка в 3 рази більша? Біда прям.
Всім процвітання![/quote] - це з якого переляку вона стане в 3 рази більша?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Кабинет министров Украины предусмотрел с 1 мая 2020 года повышение с 15% до 20% базовой нормы коммунальных расходов от среднемесячного суммарного дохода домохозяйства при установлении размера обязательного процента платежа для получателей субсидий.
Об этом говорится в постановление правительства №878 от 20 октября.
В частности, документом установлено, что базовая норма платы за услуги - 15% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства с 1 мая будет повышена до 20%.
Да при чем тут Доллярчик? У всю свою сознательную жизнь арендующего арендатора ненависть могут вызвать только такие жирные коты-кровососы, которые имеют по 4-5-15-40 квартир, а им все мало и мало. Жри анансы, рябчиков жуй!...(с)[/quote] Змиріться з долею, не псуйте розхитану орендодавцями нервову систему. розслабляйтеся читанням невмерущих творів Карла і Фрідріха, сприймаючи розумом і серцем: "У багатіїв набагато більше шансів стати ще багатшими, ніж у злидарів залишитися хоча б на тому ж рівні". Ну, що тут порадити у вашій ситуації ?? Може вставте рожевий фільтр у вічко орендованої квартири ?? До речі, завтра піду в Ашан на Либідській. Бачив там ананаси за 50 грн штука. Рябчиків не помічав. Не допрацьовують французькі буржуїни.[/quote]
У нас тут доволі часто можна ананаси по євро взяти. Звичайна ціна 1.50-1.80. Памятаю була посеред зими клубніка по 90 центів. Це був пік халяви Якби вмів варити вареня скупив би весь магазин.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
airmax78 написав:[ Я смирился с судьбой. Но вы же хвастаясь количеством квартир в аренде сыплете соль на мои кровоточащие деньгами арендаторские раны.
Хвастает, Эир, прекращайте. Человек рассказал что к чему и сколько можно получать с аренды. Было бы чем хввстаться. Понимаю когда 27 квартир, а 4 это так, как Сержик сказал на лекарства и сиделку.
27 квартир.... Как, КАК у честного человека может быть столько квартир в Киеве?! Это даже если в год покупать по одной квартире, как Уну (а круче человека на этой ветке я не знаю), то это надо было покупать по одной квартире ежегодно с момента провозглашения независимости Украины. Как такое возможно?
Посмотрим на твой юмор когда тебя уволят из международной корпорации.