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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2109211021112112>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 258
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
35
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 20:37

Суд взыскал с Киевсовета в пользу ООО "Будеволюция" 365,19 млн грн за счет средств бюджета города Киев.
Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда Киева от 9 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

"Будеволюция" с 2012 года является заказчиком строительства многоэтажных жилых домов между ул. Бориса Гмыри и ул. Коллекторской в ​​Дарницком районе (Жилой массив "Патриотика").

В этом году фирма обратилась в суд с требованием взыскать с Киевсовета разницу между ее затратами на строительство инженерных сетей и размером долевого участия в развитии инфраструктуры города.

В подтверждение этого "Будеволюция" принесла в суд договоры по строительству внешних тепловых, водопроводных, канализационных и инженерных сетей за пределами указанных участков на общую сумму 367,69 млн грн.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155321
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 20:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Долярчик написав:
  Первый написав:.
.


А шо не так з касовим? Буде виручка в 3 рази більша? Біда прям.


Всім процвітання!

- це з якого переляку вона стане в 3 рази більша? :shock:


З того що чеки будеш всі пробивати, а не одну квитанцію в день записувати.


Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 20:55

  Оранжевый-хит сезона написав:Посмотрим на твой юмор когда тебя уволят из международной корпорации.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Вот ты знаешь как загнать меня в черную депрессию. А я и так в ней почти постоянно нахожусь.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 21:04

Микитасю апеляция изменила залог с 5,5 млн грн до 80 млн.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 21:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://news.finance.ua/ru/news/-/45846 ... rdep-shema
Все-таки непонятными остается вопрос: где станция метро "Судостроительная" на которой я буду садиться?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 21:22

  airmax78 написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/458466/metro-na-troeshhinu-mozhno-zapustit-do-kontsa-2020-goda-nardep-shema
Все-таки непонятными остается вопрос: где станция метро "Судостроительная" на которой я буду садиться?


Макс, не прикалывайтесь, вот же ваше метро на Судостроительной:
https://moovitapp.com/index/ru/%D0%9E%D ... 616400-902
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 21:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ihorkyiv написав:До речі, завтра піду в Ашан на Либідській. Бачив там ананаси за 50 грн штука.

сегодня заезжал ...ананасі есть
но привезли норвежский лосось по 119 грн за кило...свежатина. взял 1 рыбку на 3 кг
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 21:54

Черти что. Куда делся мой вполне тематический пост со сравнением доходов от аренды с процентными выплатами по ипотеке.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 22:07

Робкий вопрос кивелянам - есть желание рассмотреть нежилую на первичке в районе ПОХ-центр (до 80м2+-), какой посоветуете жк?
Заранее информирую, - денег нет, но есть возможность кое что продать. Пока просто интересуюсь. Спасибо всем, кто отзовется.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 22:15

vhata
кивелянам
:lol:
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