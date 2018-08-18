Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Суд взыскал с Киевсовета в пользу ООО "Будеволюция" 365,19 млн грн за счет средств бюджета города Киев. Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда Киева от 9 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.
"Будеволюция" с 2012 года является заказчиком строительства многоэтажных жилых домов между ул. Бориса Гмыри и ул. Коллекторской в Дарницком районе (Жилой массив "Патриотика").
В этом году фирма обратилась в суд с требованием взыскать с Киевсовета разницу между ее затратами на строительство инженерных сетей и размером долевого участия в развитии инфраструктуры города.
В подтверждение этого "Будеволюция" принесла в суд договоры по строительству внешних тепловых, водопроводных, канализационных и инженерных сетей за пределами указанных участков на общую сумму 367,69 млн грн.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3155321
airmax78 написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/458466/metro-na-troeshhinu-mozhno-zapustit-do-kontsa-2020-goda-nardep-shema Все-таки непонятными остается вопрос: где станция метро "Судостроительная" на которой я буду садиться?
Робкий вопрос кивелянам - есть желание рассмотреть нежилую на первичке в районе ПОХ-центр (до 80м2+-), какой посоветуете жк? Заранее информирую, - денег нет, но есть возможность кое что продать. Пока просто интересуюсь. Спасибо всем, кто отзовется.