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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2110211121122113>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 258
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
35
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 22:23

  zzzzzz написав:vhata
кивелянам
:lol:
Издержки темперамента :) сори
А совет?
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 22:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/22/7229797/ микитась всё
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 22:35

  Оранжевый-хит сезона написав:
Serg-ik написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:В Украине останется три города. Киев, Одесса, Львов.

а какже Днепр и Харьков?
в Днепре почти миллион населения
В Харькове-полтора миллиона и большой пригород, много ВУЗов, туда едет молодёжь, которой Киев не по карману
В Кривом роге, тоже было почти 1 000 000 населения. Харьков и Днепр вымирают быстрее остальной Украины.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

никогда в кривом не было миллиона населения
в днепре население с пика в конце СССР снизилось на 20%, ну так кто строил коммунизм умерли - а новые не сильно родятся
динамику населения харькова тоже в викепедии смотрите а не фантазируйте
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 22:35

Зображення
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 22:39

  барабашов написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
Serg-ik написав:а какже Днепр и Харьков?
в Днепре почти миллион населения
В Харькове-полтора миллиона и большой пригород, много ВУЗов, туда едет молодёжь, которой Киев не по карману
В Кривом роге, тоже было почти 1 000 000 населения. Харьков и Днепр вымирают быстрее остальной Украины.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

никогда в кривом не было миллиона населения
в днепре население с пика в конце СССР снизилось на 20%, ну так кто строил коммунизм умерли - а новые не сильно родятся
динамику населения харькова тоже в викепедии смотрите а не фантазируйте

по харьковской области госстат даёт цифры смотрите сами
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 22:42

  Xenon написав:Зображення

Это ж... как жеж так? Они же во второй башне что-то где-то в районе 2куе за метр продавали... А тут работ баксов на 300 на метре перечислено... Это что же то получается кто па2 куе за метр купил, фактически па1700 отоварился?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 22:43

airmax78
Может потребуют доплату.Как это часто бывает.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 22:43

  airmax78 написав:
  Xenon написав:Зображення

Это ж... как жеж так? Они же во второй башне что-то где-то в районе 2куе за метр продавали... А тут работ баксов на 300 на метре перечислено... Это что же то получается кто па2 куе за метр купил, фактически па1700 отоварился?

так бывает, ещё и курс ниже(
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 22:44

ТТ

  airmax78 написав:Это ж... как жеж так? Они же во второй башне что-то где-то в районе 2куе за метр продавали... А тут работ баксов на 300 на метре перечислено... Это что же то получается кто па2 куе за метр купил, фактически па1700 отоварился?


ну так это на 30% дороже Патриотики. В Патриотике по 26 этажей, в ТТ - 35. Справедливо.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 23:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

хотя.... сомализация страны идет полным ходом..


https://korrespondent.net/city/kiev/415 ... st-zhertvy
В центре Киева вечером во вторник, 22 октября, произошел взрыв. По предварительным данным, на улице Пушкинской взорвалась граната. Сообщается о двух погибших.

даже не знаю, как это повлияет на цены? Пушкинская вниз, Троя - вверх?
investorkiev
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