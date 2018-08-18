Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:В Украине останется три города. Киев, Одесса, Львов.
а какже Днепр и Харьков? в Днепре почти миллион населения В Харькове-полтора миллиона и большой пригород, много ВУЗов, туда едет молодёжь, которой Киев не по карману
В Кривом роге, тоже было почти 1 000 000 населения. Харьков и Днепр вымирают быстрее остальной Украины.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
никогда в кривом не было миллиона населения в днепре население с пика в конце СССР снизилось на 20%, ну так кто строил коммунизм умерли - а новые не сильно родятся динамику населения харькова тоже в викепедии смотрите а не фантазируйте
Serg-ik написав:а какже Днепр и Харьков? в Днепре почти миллион населения В Харькове-полтора миллиона и большой пригород, много ВУЗов, туда едет молодёжь, которой Киев не по карману
В Кривом роге, тоже было почти 1 000 000 населения. Харьков и Днепр вымирают быстрее остальной Украины.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
никогда в кривом не было миллиона населения в днепре население с пика в конце СССР снизилось на 20%, ну так кто строил коммунизм умерли - а новые не сильно родятся динамику населения харькова тоже в викепедии смотрите а не фантазируйте
по харьковской области госстат даёт цифры смотрите сами
Это ж... как жеж так? Они же во второй башне что-то где-то в районе 2куе за метр продавали... А тут работ баксов на 300 на метре перечислено... Это что же то получается кто па2 куе за метр купил, фактически па1700 отоварился?
Это ж... как жеж так? Они же во второй башне что-то где-то в районе 2куе за метр продавали... А тут работ баксов на 300 на метре перечислено... Это что же то получается кто па2 куе за метр купил, фактически па1700 отоварился?
airmax78 написав:Это ж... как жеж так? Они же во второй башне что-то где-то в районе 2куе за метр продавали... А тут работ баксов на 300 на метре перечислено... Это что же то получается кто па2 куе за метр купил, фактически па1700 отоварился?
ну так это на 30% дороже Патриотики. В Патриотике по 26 этажей, в ТТ - 35. Справедливо.