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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 жов, 2019 22:23
zzzzzz написав:vhata
кивелянам
Издержки темперамента
сори
А совет?
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Вів 22 жов, 2019 22:26
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 22 жов, 2019 22:35
Оранжевый-хит сезона написав: Serg-ik написав: Оранжевый-хит сезона написав:
В Украине останется три города. Киев, Одесса, Львов.
а какже Днепр и Харьков?
в Днепре почти миллион населения
В Харькове-полтора миллиона и большой пригород, много ВУЗов, туда едет молодёжь, которой Киев не по карману
В Кривом роге, тоже было почти 1 000 000 населения. Харьков и Днепр вымирают быстрее остальной Украины.
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никогда в кривом не было миллиона населения
в днепре население с пика в конце СССР снизилось на 20%, ну так кто строил коммунизм умерли - а новые не сильно родятся
динамику населения харькова тоже в викепедии смотрите а не фантазируйте
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барабашов
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Додано: Вів 22 жов, 2019 22:35
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Xenon
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Додано: Вів 22 жов, 2019 22:39
барабашов написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Serg-ik написав:а какже Днепр и Харьков?
в Днепре почти миллион населения
В Харькове-полтора миллиона и большой пригород, много ВУЗов, туда едет молодёжь, которой Киев не по карману
В Кривом роге, тоже было почти 1 000 000 населения. Харьков и Днепр вымирают быстрее остальной Украины.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
никогда в кривом не было миллиона населения
в днепре население с пика в конце СССР снизилось на 20%, ну так кто строил коммунизм умерли - а новые не сильно родятся
динамику населения харькова тоже в викепедии смотрите а не фантазируйте
по харьковской области госстат даёт цифры смотрите сами
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Оранжевый-хит сезона
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airmax78
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Додано: Вів 22 жов, 2019 22:43
airmax78
Может потребуют доплату.Как это часто бывает.
Живите своим умом!
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Додано: Вів 22 жов, 2019 22:43
так бывает, ещё и курс ниже(
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 22 жов, 2019 22:44
airmax78 написав:
Это ж... как жеж так? Они же во второй башне что-то где-то в районе 2куе за метр продавали... А тут работ баксов на 300 на метре перечислено... Это что же то получается кто па2 куе за метр купил, фактически па1700 отоварился?
ну так это на 30% дороже Патриотики. В Патриотике по 26 этажей, в ТТ - 35. Справедливо.
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investorkiev
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Додано: Вів 22 жов, 2019 23:57
sequence написав: investorkiev написав:
..
Сколько там однушек будет под аренду? 250?
..
Всего больше 500. А еще будут двухи. Контрольный в голову. А еще, для почина они могут люто демпингануть, чтобы ффсяким мелким "лендлордам"(звучит, как по мне, слишком гордо) не хватало на "читыре раза в Ибыпет и тры разы в Антальи". но у них не хватает бабосов
, а банки хотят много, даже под залог недвиги в Мотовиловке и Броварах
Вот и риск задержки стройки, если им и с вашими бабосами нехватит достоить. Конечно, они могут еще продать квартир и все-таки быстро достоить. А могут и тянуть.
зы. Вижу риск и в том, что "ваша квартира" у них будет конкурировать с их квартирами. Миноритарий в Украине звучит грустно!
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change_pm
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