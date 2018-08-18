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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 жов, 2019 07:26
Такі смішні обговорення.
2куе за квадрат це норм. 1300 в патріотиці це гуд. Візьму приміщення нежитлове квадратів 80 на поху тільки тищ за 200 уе, бо грошей немає.
Одні боти залишились. Фінанс перетворюється на ботоферму.
У людей грошей немає доляр купить, вже по 24.9, а вони про квартири па 1300. Тьфу на Вас.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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