Додано: Сер 23 жов, 2019 08:19

airmax78 написав: В таком же ключе мне одна онажемать объясняла почему реформа Супрун - это геноцид. Что ей теперь участкового врача на дом невозможно вызвать - нужно записываться на прием. А ей это неудобно! На вопросы: сколько нужно платить врачу за такой визит, В таком же ключе мне одна онажемать объясняла почему реформа Супрун - это геноцид. Что ей теперь участкового врача на дом невозможно вызвать - нужно записываться на прием. А ей это неудобно! На вопросы: сколько нужно платить врачу за такой визит,

Когда у ребёнка будет хотя бы 38,7 с вечера до утра держаться, расскажете утром жене, что надо записаться на приём к врачу, и отвезти ( а может и отвести) ребёнка в поликлинику. С температурой. И, возможно, с поносом и рвотой. Но не на 9-00 и даже не на 12-00, а через три дня, потому что записи на ближайшие три дня нет, загрузка 100%.и тогда она включит "яжемать". Мило пообщаетесь