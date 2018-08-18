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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 258
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
35
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 07:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Такі смішні обговорення.
2куе за квадрат це норм. 1300 в патріотиці це гуд. Візьму приміщення нежитлове квадратів 80 на поху тільки тищ за 200 уе, бо грошей немає.
Одні боти залишились. Фінанс перетворюється на ботоферму.
У людей грошей немає доляр купить, вже по 24.9, а вони про квартири па 1300. Тьфу на Вас.


Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 07:38

  Первый написав:Такі смішні обговорення.
2куе за квадрат це норм. 1300 в патріотиці це гуд. Візьму приміщення нежитлове квадратів 80 на поху тільки тищ за 200 уе, бо грошей немає.
Одні боти залишились. Фінанс перетворюється на ботоферму.
У людей грошей немає доляр купить, вже по 24.9, а вони про квартири па 1300. Тьфу на Вас.


Всім процвітання!

К стати про ботов - согласен. Реальных людей по пальцам пересчитать можно.
И то в основном потомки тех, кому паспорта не давали для выезда из села... :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 07:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:У людей грошей немає доляр купить

А нащо той долар купувати? Пам'ятаю на доміку коментар якоїсь жіночки в лютому при старті продажу будинку, яка скаржилась що дуже хоче, але купити не може бо "долар сделался па 26, хоть бы по 28 сдать". До сих пір мабуть чекає.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 08:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:В таком же ключе мне одна онажемать объясняла почему реформа Супрун - это геноцид. Что ей теперь участкового врача на дом невозможно вызвать - нужно записываться на прием. А ей это неудобно! На вопросы: сколько нужно платить врачу за такой визит,

Когда у ребёнка будет хотя бы 38,7 с вечера до утра держаться, расскажете утром жене, что надо записаться на приём к врачу, и отвезти ( а может и отвести) ребёнка в поликлинику. С температурой. И, возможно, с поносом и рвотой. Но не на 9-00 и даже не на 12-00, а через три дня, потому что записи на ближайшие три дня нет, загрузка 100%.
и тогда она включит "яжемать". Мило пообщаетесь
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 08:25

  Первый написав:...
Тьфу на Вас.

Всім процвітання!


:mrgreen:
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 08:26

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:В таком же ключе мне одна онажемать объясняла почему реформа Супрун - это геноцид. Что ей теперь участкового врача на дом невозможно вызвать - нужно записываться на прием. А ей это неудобно! На вопросы: сколько нужно платить врачу за такой визит,

Когда у ребёнка будет хотя бы 38,7 с вечера до утра держаться, расскажете утром жене, что надо записаться на приём к врачу, и отвезти ( а может и отвести) ребёнка в поликлинику. С температурой. И, возможно, с поносом и рвотой. Но не на 9-00 и даже не на 12-00, а через три дня, потому что записи на ближайшие три дня нет, загрузка 100%.
и тогда она включит "яжемать". Мило пообщаетесь

Ему не понять- там все печально.... Но к стати в такой ситуации выручают агрегаторы типа Zocdoc- не реклама. Выручает+ действительно ребёнка по возможности лучше самому побыстрее отвезти, чем ждать врача на вызов. Ибо вызов скорой в США после страховки - 500 баксов. :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 08:27

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:В таком же ключе мне одна онажемать объясняла почему реформа Супрун - это геноцид. Что ей теперь участкового врача на дом невозможно вызвать - нужно записываться на прием. А ей это неудобно! На вопросы: сколько нужно платить врачу за такой визит,

Когда у ребёнка будет хотя бы 38,7 с вечера до утра держаться, расскажете утром жене, что надо записаться на приём к врачу, и отвезти ( а может и отвести) ребёнка в поликлинику. С температурой. И, возможно, с поносом и рвотой. Но не на 9-00 и даже не на 12-00, а через три дня, потому что записи на ближайшие три дня нет, загрузка 100%.
и тогда она включит "яжемать". Мило пообщаетесь

серж - а скорая помощь? да хоть платная на крайний случай
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 08:30

  барабашов написав:серж - а скорая помощь? да хоть платная на крайний случай

Вы о какой стране спрашиваете? :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 08:33

  Понаехал написав:
  барабашов написав:серж - а скорая помощь? да хоть платная на крайний случай

Вы о какой стране спрашиваете? :)


тут форум про киевскую недвигу ващет
иди бухни с реднеками раз тебе там поговорить больше не с кем, заипал эфир засорять своей рефлексией
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 23 жов, 2019 08:34, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 08:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:27 квартир.... :shock: Как, КАК у честного человека может быть столько квартир в Киеве?! Это даже если в год покупать по одной квартире, как Уну (а круче человека на этой ветке я не знаю), то это надо было покупать по одной квартире ежегодно с момента провозглашения независимости Украины. Как такое возможно?

Вот честный человек говорит сколько квартир он покупал. 2 в месяц
https://youtu.be/7sh5aTJbczg?t=2201
а вот он говорит сколько в Киеве сдаётся квартир
https://www.youtube.com/watch?v=7sh5aTJbczg
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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