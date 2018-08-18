Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Такі смішні обговорення. 2куе за квадрат це норм. 1300 в патріотиці це гуд. Візьму приміщення нежитлове квадратів 80 на поху тільки тищ за 200 уе, бо грошей немає. Одні боти залишились. Фінанс перетворюється на ботоферму. У людей грошей немає доляр купить, вже по 24.9, а вони про квартири па 1300. Тьфу на Вас.
Первый написав:Такі смішні обговорення. 2куе за квадрат це норм. 1300 в патріотиці це гуд. Візьму приміщення нежитлове квадратів 80 на поху тільки тищ за 200 уе, бо грошей немає. Одні боти залишились. Фінанс перетворюється на ботоферму. У людей грошей немає доляр купить, вже по 24.9, а вони про квартири па 1300. Тьфу на Вас.
Всім процвітання!
К стати про ботов - согласен. Реальных людей по пальцам пересчитать можно. И то в основном потомки тех, кому паспорта не давали для выезда из села...
А нащо той долар купувати? Пам'ятаю на доміку коментар якоїсь жіночки в лютому при старті продажу будинку, яка скаржилась що дуже хоче, але купити не може бо "долар сделался па 26, хоть бы по 28 сдать". До сих пір мабуть чекає.
airmax78 написав:В таком же ключе мне одна онажемать объясняла почему реформа Супрун - это геноцид. Что ей теперь участкового врача на дом невозможно вызвать - нужно записываться на прием. А ей это неудобно! На вопросы: сколько нужно платить врачу за такой визит,
Когда у ребёнка будет хотя бы 38,7 с вечера до утра держаться, расскажете утром жене, что надо записаться на приём к врачу, и отвезти ( а может и отвести) ребёнка в поликлинику. С температурой. И, возможно, с поносом и рвотой. Но не на 9-00 и даже не на 12-00, а через три дня, потому что записи на ближайшие три дня нет, загрузка 100%. и тогда она включит "яжемать". Мило пообщаетесь
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
airmax78 написав:В таком же ключе мне одна онажемать объясняла почему реформа Супрун - это геноцид. Что ей теперь участкового врача на дом невозможно вызвать - нужно записываться на прием. А ей это неудобно! На вопросы: сколько нужно платить врачу за такой визит,
Когда у ребёнка будет хотя бы 38,7 с вечера до утра держаться, расскажете утром жене, что надо записаться на приём к врачу, и отвезти ( а может и отвести) ребёнка в поликлинику. С температурой. И, возможно, с поносом и рвотой. Но не на 9-00 и даже не на 12-00, а через три дня, потому что записи на ближайшие три дня нет, загрузка 100%. и тогда она включит "яжемать". Мило пообщаетесь
Ему не понять- там все печально.... Но к стати в такой ситуации выручают агрегаторы типа Zocdoc- не реклама. Выручает+ действительно ребёнка по возможности лучше самому побыстрее отвезти, чем ждать врача на вызов. Ибо вызов скорой в США после страховки - 500 баксов.
airmax78 написав:В таком же ключе мне одна онажемать объясняла почему реформа Супрун - это геноцид. Что ей теперь участкового врача на дом невозможно вызвать - нужно записываться на прием. А ей это неудобно! На вопросы: сколько нужно платить врачу за такой визит,
Когда у ребёнка будет хотя бы 38,7 с вечера до утра держаться, расскажете утром жене, что надо записаться на приём к врачу, и отвезти ( а может и отвести) ребёнка в поликлинику. С температурой. И, возможно, с поносом и рвотой. Но не на 9-00 и даже не на 12-00, а через три дня, потому что записи на ближайшие три дня нет, загрузка 100%. и тогда она включит "яжемать". Мило пообщаетесь
серж - а скорая помощь? да хоть платная на крайний случай
airmax78 написав:27 квартир.... Как, КАК у честного человека может быть столько квартир в Киеве?! Это даже если в год покупать по одной квартире, как Уну (а круче человека на этой ветке я не знаю), то это надо было покупать по одной квартире ежегодно с момента провозглашения независимости Украины. Как такое возможно?