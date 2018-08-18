Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:В таком же ключе мне одна онажемать объясняла почему реформа Супрун - это геноцид. Что ей теперь участкового врача на дом невозможно вызвать - нужно записываться на прием. А ей это неудобно! На вопросы: сколько нужно платить врачу за такой визит,
Когда у ребёнка будет хотя бы 38,7 с вечера до утра держаться, расскажете утром жене, что надо записаться на приём к врачу, и отвезти ( а может и отвести) ребёнка в поликлинику. С температурой. И, возможно, с поносом и рвотой. Но не на 9-00 и даже не на 12-00, а через три дня, потому что записи на ближайшие три дня нет, загрузка 100%. и тогда она включит "яжемать". Мило пообщаетесь
Скорую помощь в таких случаях вызывают. Не должен специалист 7 лет получающий образование и зарабатывающий в любой нормальной стране сильно выше среднего, мотаться по звонку хз куда просто так, потому что кому-то неудобно приехать на прием.
Понаехал написав:+ действительно ребёнка по возможности лучше самому побыстрее отвезти, чем ждать врача на вызов. Ибо вызов скорой в США после страховки - 500 баксов.
И это правильно. Надо привыкать к тому, что рабочее время врача стоит очень дорого. Хотите, чтобы он за ваш счет смотался кабанчиком к вам домой - платите. А вот это: "он должен приехать потому что... должен" - надо было уже давно забыть.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 23 жов, 2019 08:53, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:27 квартир.... Как, КАК у честного человека может быть столько квартир в Киеве?! Это даже если в год покупать по одной квартире, как Уну (а круче человека на этой ветке я не знаю), то это надо было покупать по одной квартире ежегодно с момента провозглашения независимости Украины. Как такое возможно?
барабашов написав:серж - а скорая помощь? да хоть платная на крайний случай
а понос и рвота?
В Добробуте вызов врача на дом - 1500 грн. + 600-900 грн. консультация. Приезжают без второго слова. Почему врач в поликлинике должен это делать бесплатно? Ему не нужны деньги? Работа врачом - это его хобби?
airmax78 написав:Скорую помощь в таких случаях вызывают.
поробуете, если вдруг что-то подобное произойдёт. Приезжала 3 года назад и даже на край Киева в инфекционку увезла. Сейчас с большой долей вероятности не приедет просто при наличии температуры. В Киеве банально "скорых" на всех не хватит, даже включая частные клиники. У участкового педиатрп несколько домов на обслуживании он их реально может обойти. 1 человек прийдёт ко всем, а не все-к одному. Как кондуктор в троллейбусе. Вчера жена с педиатром говорила, та приняла 40 человек. Явно не за 4 положенных часа.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Понаехал написав:+ действительно ребёнка по возможности лучше самому побыстрее отвезти, чем ждать врача на вызов. Ибо вызов скорой в США после страховки - 500 баксов.
И это правильно. Надо привыкать к тому, что рабочее время врача стоит очень дорого. Хотите, чтобы он за ваш счет смотался кабанчиком к вам домой - платите. А вот это: "он должен приехать потому что... должен" - надо было уже давно забыть.
Макс, пишите бред.
Был за границей, заболел - врач приехал в течении 5 часов. На сьемную мою хату. Сколько стоит - хз. Страховка покрывает.
Где у нас страховая медицина? Есть ли хоть одна реформа из 144, направленые на развитие страховой медицины?