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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2111211221132114

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 258
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
35
Всього голосів : 258
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 08:39

  zzzzzz написав:Субсидии будут урезать.
базовая норма платы за услуги - 15% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства с 1 мая будет повышена до 20%.

https://interfax.com.ua/news/economic/620294.html

и считают эту ному от зарплаты до вычета налогов
Следовательно
18% -налог на доходы ФЛ
1,5%-военный сбор
20% -коммуналка
45,6%-на еду https://apostrophe.ua/news/business/markets/2019-09-06/skolko-ukraintsyi-tratyat-na-edu-svejie-tsifryi/173748
на оставшиеся 14,9%-отдыхай, покупай квартиру, лечись и т.д: ни в чём себе не отказывай
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 08:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:В Кривом роге, тоже было почти 1 000 000 населения. Харьков и Днепр вымирают быстрее остальной Украины.

в Днепре минус 200 000 с 1991 года ( -16%)
в Харькове минус 180 000 с 1991 года (-11%)
В целом Украина вымерла на 20%
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 08:47

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:В таком же ключе мне одна онажемать объясняла почему реформа Супрун - это геноцид. Что ей теперь участкового врача на дом невозможно вызвать - нужно записываться на прием. А ей это неудобно! На вопросы: сколько нужно платить врачу за такой визит,

Когда у ребёнка будет хотя бы 38,7 с вечера до утра держаться, расскажете утром жене, что надо записаться на приём к врачу, и отвезти ( а может и отвести) ребёнка в поликлинику. С температурой. И, возможно, с поносом и рвотой. Но не на 9-00 и даже не на 12-00, а через три дня, потому что записи на ближайшие три дня нет, загрузка 100%.
и тогда она включит "яжемать". Мило пообщаетесь

Скорую помощь в таких случаях вызывают. Не должен специалист 7 лет получающий образование и зарабатывающий в любой нормальной стране сильно выше среднего, мотаться по звонку хз куда просто так, потому что кому-то неудобно приехать на прием.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 08:49

  Понаехал написав:+ действительно ребёнка по возможности лучше самому побыстрее отвезти, чем ждать врача на вызов. Ибо вызов скорой в США после страховки - 500 баксов. :)

И это правильно. Надо привыкать к тому, что рабочее время врача стоит очень дорого. Хотите, чтобы он за ваш счет смотался кабанчиком к вам домой - платите. А вот это: "он должен приехать потому что... должен" - надо было уже давно забыть.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 23 жов, 2019 08:53, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 08:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:серж - а скорая помощь? да хоть платная на крайний случай

а понос и рвота?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 08:56

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:27 квартир.... :shock: Как, КАК у честного человека может быть столько квартир в Киеве?! Это даже если в год покупать по одной квартире, как Уну (а круче человека на этой ветке я не знаю), то это надо было покупать по одной квартире ежегодно с момента провозглашения независимости Украины. Как такое возможно?

Вот честный человек говорит сколько квартир он покупал. 2 в месяц
https://youtu.be/7sh5aTJbczg?t=2201
а вот он говорит сколько в Киеве сдаётся квартир
https://www.youtube.com/watch?v=7sh5aTJbczg


Говорит что в Киеве сдается 350000 квартир.

Как думаете, правда?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 08:57

  Serg-ik написав:
  барабашов написав:серж - а скорая помощь? да хоть платная на крайний случай

а понос и рвота?

В Добробуте вызов врача на дом - 1500 грн. + 600-900 грн. консультация. Приезжают без второго слова. Почему врач в поликлинике должен это делать бесплатно? Ему не нужны деньги? Работа врачом - это его хобби?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 08:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Скорую помощь в таких случаях вызывают.
поробуете, если вдруг что-то подобное произойдёт. Приезжала 3 года назад и даже на край Киева в инфекционку увезла. Сейчас с большой долей вероятности не приедет просто при наличии температуры. В Киеве банально "скорых" на всех не хватит, даже включая частные клиники. У участкового педиатрп несколько домов на обслуживании он их реально может обойти. 1 человек прийдёт ко всем, а не все-к одному. Как кондуктор в троллейбусе.
Вчера жена с педиатром говорила, та приняла 40 человек. Явно не за 4 положенных часа.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 08:58

  airmax78 написав:
  Понаехал написав:+ действительно ребёнка по возможности лучше самому побыстрее отвезти, чем ждать врача на вызов. Ибо вызов скорой в США после страховки - 500 баксов. :)

И это правильно. Надо привыкать к тому, что рабочее время врача стоит очень дорого. Хотите, чтобы он за ваш счет смотался кабанчиком к вам домой - платите. А вот это: "он должен приехать потому что... должен" - надо было уже давно забыть.

Макс, пишите бред.

Был за границей, заболел - врач приехал в течении 5 часов. На сьемную мою хату.
Сколько стоит - хз. Страховка покрывает.

Где у нас страховая медицина? Есть ли хоть одна реформа из 144, направленые на развитие страховой медицины?
investorkiev
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