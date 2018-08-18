Додано: Сер 23 жов, 2019 09:33

airmax78 написав: Нарот никак не хочет это понимать. Хотите чтобы все наши нормальные врачи лечили поляков, немцев и т.д. - продолжайте топить за бесплатную медицину. Страховой в обозримом будущем, для бедных, тоже не появится. Просто потому что чудес не бывает - за это некому платить. Нарот никак не хочет это понимать. Хотите чтобы все наши нормальные врачи лечили поляков, немцев и т.д. - продолжайте топить за бесплатную медицину. Страховой в обозримом будущем, для бедных, тоже не появится. Просто потому что чудес не бывает - за это некому платить.

Медицина-это не первое что должно стать платным.Платным сначала должен стать труд, а уж потом медицина. Для того, чтобы медицина что-то поддерживала ( здоровье имею в виду), нужно чтоб был человек, у которого это здоровье есть или вдруг пошатнулось. А человек у нас где? На кладбище или за границей. Вспомнился один рекламный слоган: "Хотите внуков?Купите детям квартиру".Потому -сначала создание рабочих мест, потом воспроизводство населения с параллельным обеспечением жильём. Одним словом-советский союз. А уж потом "паразитирование" медиков на выросшем поколении богатых украинцев.Кста, Германия, как и другие страны Европы, думаю путём ошибок показали как всё платное ( типа выезд врача на дом -30% от месячной зарплаты) сказывается на рождаемости. Потому в Германии 10% населения-турки. А во Франции-?