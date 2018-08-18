1081,74 у 2018 . Статистику просто гляньте ... Не так багато будують насправді ...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 жов, 2019 09:25
Додано: Сер 23 жов, 2019 09:33
Ликвидная квартира сдается за считанные дни.
Ну пусть 10 -15 дней в не сезон или если арендодатель тормозит.
Средний срок аренды - больше года.
5% в сиюминутном предложении это вполне реальная цифра, даже с учетом заманух от агенств.
Додано: Сер 23 жов, 2019 09:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Медицина-это не первое что должно стать платным.
Платным сначала должен стать труд, а уж потом медицина. Для того, чтобы медицина что-то поддерживала ( здоровье имею в виду), нужно чтоб был человек, у которого это здоровье есть или вдруг пошатнулось. А человек у нас где? На кладбище или за границей. Вспомнился один рекламный слоган: "Хотите внуков?Купите детям квартиру".
Потому -сначала создание рабочих мест, потом воспроизводство населения с параллельным обеспечением жильём. Одним словом-советский союз. А уж потом "паразитирование" медиков на выросшем поколении богатых украинцев.
Кста, Германия, как и другие страны Европы, думаю путём ошибок показали как всё платное ( типа выезд врача на дом -30% от месячной зарплаты) сказывается на рождаемости. Потому в Германии 10% населения-турки. А во Франции-?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 23 жов, 2019 09:39
в бедных странах африки медицины нет, а рождаемость отличная. шо вы несете вообще? у детей каждый год осенью болячки и температуры, смысл вызывать скорую, если лечение каждый раз одно и то же фактически. скорая нужная при осложнениях, а не в первый день бежать в поликлинику. если врач ходит по домам, то кто будет принимать в поликлинике?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 23 жов, 2019 09:44
В смысле о какой. Температура, сраки, и тд приедет скорая и сразу отвезёт в инфекционку, а туда, супрун, к сожалению, не добралась.
Куево -зови скорую
Не куево-ползи на прием, только предварительно запишись предварительно, за три дня.
Додано: Сер 23 жов, 2019 09:45
investorkiev
Та насправді страхова медицина вирішила б дуже багато . Але якраз медикам вона дуже не подобається ( не рядовим , звичайно ) . Все стає прозоре і зрозуміле .
Додано: Сер 23 жов, 2019 09:46
У всех есть желание. Вы действительно думаете, что вас ждут у застройщика с предлоожением ликвидных предложений. Наверное ещё и фасад нужен?
Додано: Сер 23 жов, 2019 09:50
Помню как то трибека говорил, что для киевлянина 10 квартир от дедушек,бабушек, мам, пап, насобирать как два пальца об асвальт))
Додано: Сер 23 жов, 2019 09:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Трололо, Вы в СССР жили? Кто принимал в поликлинике, пока врач ходил по домам? Не знаете? Расскажу. 4 часа врач ходит по домам и 4 часа принимает в поликлинике. Когда ребёнок заболел, к нему приходит врач, а через неделю этот же врач осматривает ребёнка у себя в кабинет и констатирует что он здоров.
Что касается вызова скорой по каждому поводу, то это писал Эйрмакс.
Рассказывая про Африку не забудьте посмотреть на детскую смертность ну и на вид полуголодных детей гляньте.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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