Додано: Сер 23 жов, 2019 09:54

Puente написав: investorkiev

Та насправді страхова медицина вирішила б дуже багато . Але якраз медикам вона дуже не подобається ( не рядовим , звичайно ) . Все стає прозоре і зрозуміле . Та насправді страхова медицина вирішила б дуже багато . Але якраз медикам вона дуже не подобається ( не рядовим , звичайно ) . Все стає прозоре і зрозуміле .

вот именно.Я много лет страховался в рамках корпоративной страховки с хорошим покрытием.Очень удобно и прозрачно. Лечился только в клиниках класса А (добробут, борис), все назначения врачей покрывает, в страховой есть свой контроль что выписали и т.д.Даже лекарства домой доставляют курьером, в аптеку ехать не нужно.Заболел например зимой - позвонил, к тебе врача прислали, через пару часов приехал курьер и привез что этот врач выписал. Или врач сразу дал из своего чемоданчика (самые банальные лекарства он с собой носил). Все подтверждения - в телефонном режиме.Страховка в рамках корпорации стоила примерно 800-1000$ в год на человека (60-80дол в месяц).Сейчас страховки подорожали, получается около 30000 грн/чел/год, а стоимость в том же Добробуте так не выросла (был прием 400 гривен, стал 600 гривен например). Поэтому сейчас страховаться мне не выгодно, плачу кешем.Да и просто так "в лоб" на нормальное покрытие не застрахуешься - нужно примазываться к какой-то группе людей или свою группу создать человек на 20, тогда у страховых действует "корпоративный тариф". Почему бы в рамках государства не внедрить разные уровни страховой медицины - большой вопрос.