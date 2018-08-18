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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 21142115211621172118>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 259
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
35
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 09:54

  Puente написав:investorkiev
Та насправді страхова медицина вирішила б дуже багато . Але якраз медикам вона дуже не подобається ( не рядовим , звичайно ) . Все стає прозоре і зрозуміле .

вот именно.

Я много лет страховался в рамках корпоративной страховки с хорошим покрытием.
Очень удобно и прозрачно. Лечился только в клиниках класса А (добробут, борис), все назначения врачей покрывает, в страховой есть свой контроль что выписали и т.д.
Даже лекарства домой доставляют курьером, в аптеку ехать не нужно.

Заболел например зимой - позвонил, к тебе врача прислали, через пару часов приехал курьер и привез что этот врач выписал. Или врач сразу дал из своего чемоданчика (самые банальные лекарства он с собой носил). Все подтверждения - в телефонном режиме.

Страховка в рамках корпорации стоила примерно 800-1000$ в год на человека (60-80дол в месяц).

Сейчас страховки подорожали, получается около 30000 грн/чел/год, а стоимость в том же Добробуте так не выросла (был прием 400 гривен, стал 600 гривен например). Поэтому сейчас страховаться мне не выгодно, плачу кешем.

Да и просто так "в лоб" на нормальное покрытие не застрахуешься - нужно примазываться к какой-то группе людей или свою группу создать человек на 20, тогда у страховых действует "корпоративный тариф". Почему бы в рамках государства не внедрить разные уровни страховой медицины - большой вопрос.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 09:55

  hume написав:Помню как то трибека говорил, что для киевлянина 10 квартир от дедушек,бабушек, мам, пап, насобирать как два пальца об асвальт))


а шо не так?

в условиях низкой рождаемости (1 ребенок в семье), куча спадщин - 8-10 квартир - это фактически пересичный коренной куянын.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 09:56

Libo
Здесь почитайте
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/10/21/652757/
Наразі покупці квартир у коментарях під постами керівництва "Укрбуду" в соціальних мережах і на форумах скаржаться на зупинку будівництва ЖК "Урбан парк", "Арт хаус", "Твін хаус", "Академ парк".
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 09:56

О медецине в США
Непринужденная поездка в скорую помощь в США
стоимостью в 3к баксов за порез пальца

https://pikabu.ru/story/neprinuzhdennay ... =151930272

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 09:57

  hume написав:
  Понаехал написав:
  барабашов написав:серж - а скорая помощь? да хоть платная на крайний случай

Вы о какой стране спрашиваете? :)

В смысле о какой. Температура, сраки, и тд приедет скорая и сразу отвезёт в инфекционку, а туда, супрун, к сожалению, не добралась.
Куево -зови скорую
Не куево-ползи на прием, только предварительно запишись предварительно, за три дня.

Просто факты:
1. В США местный фармцентр разрешил к применению 2000 фармпрепаратов и им хватает.
В Украине местный фармцентр разрешил более 6000 фармпрераратов и у нас все жалуются на медицину.
2. В странах золотого миллиарда простуду медикаментозно не лечат т.к. фармпрепараты реально не ускоряют выздоровление, а лишь снимают симптомы, а это не позволяет вовремя заметить осложнения (пневмонию...)
В кокой нибудь Австрии у врача задача не прогавить осложнение простуды, а так нате вам больничный, пейте много жидкости и всё.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:так "в лоб" на нормальное покрытие не застрахуешься - нужно примазываться к какой-то группе людей или свою группу создать человек на 20, тогда у страховых действует "корпоративный тариф"

была у нас такая ерунда, действительно в 2 раза и более отличается тариф при индивидуальном и корпоративном страховании. Но когда грянул кризис и фирма вынуждена была отказаться от всеобщего страхования, предложили сотрудникам по желанию страховаться. Народ скооперировался. Но когда страховая посмотрела на прошлые годы пользования страховками тех, кто скооперировался, отказала в корпоративном тарифе. Скооперировались те, кто "больные" и юзают страховку по полной.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:02

Почему же у нас такие "дешевые" квартиры ? Да вот почему.

Україна посіла останнє місце в Європі за рівнем платоспроможності населення - дослідження GFK.
...
В 2019 році житель Європи в середньому витратить 14739 євро в рік, при цьому найнижчий рівень в Європі зафіксований в Україні - лише 1830 євро.
Перше місце в Європі посів Ліхтенштейн з показником платоспроможності населення в розмірі 67550 євро на рік на одного жителя.


https://www.gfk.com/insights/press-rele ... AZ0ER4k0qQ
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:14

  Serg-ik написав:Libo
Здесь почитайте
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/10/21/652757/
Наразі покупці квартир у коментарях під постами керівництва "Укрбуду" в соціальних мережах і на форумах скаржаться на зупинку будівництва ЖК "Урбан парк", "Арт хаус", "Твін хаус", "Академ парк".

На Урбане в последних пару дней оживление.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:18

Попробую догадаться, они все поедут в Киев снимать квартиры ???


"Две печи из трех остановлены. За прошедшие сутки уволилось 280 человек", - рабочие ПАО "ДМК" обратились к Зеленскому с просьбой национализировать предприятие. ВИДЕО
Рабочие Днепровского меткомбината обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой национализировать предприятие, чтобы избежать его остановки и сокращения рабочих мест.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись обращения было размещено на видеохостинге youtube.

"Руководством делается все, чтобы остановить наш комбинат: по сути происходит саботаж и умерщвление металлургического гиганта - из трёх доменных печей остановлены две, не работает в полную мощность конвертрный цех. Всё это делается под предлогом неконкурентоспособности и снижения объемов производства, что является абсолютной чушью. Наша продукция востребована... За прошедшие сутки к примеру уволилось 280 человек... Лично наше предложение, как рабочих-металлургов – это национализация ПАО "ДМК" и других подобных комбинатов страны с полной и безоговорочной деолигархизацией отраслей производства", - говорится в обращении.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:19

  zzzzzz написав:Попробую догадаться, они все поедут в Киев снимать квартиры ???

Ні!
Вони поїдуть у Польщу, Німеччину, Австралію і т.п.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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