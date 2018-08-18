Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Puente написав:investorkiev Та насправді страхова медицина вирішила б дуже багато . Але якраз медикам вона дуже не подобається ( не рядовим , звичайно ) . Все стає прозоре і зрозуміле .
вот именно.
Я много лет страховался в рамках корпоративной страховки с хорошим покрытием. Очень удобно и прозрачно. Лечился только в клиниках класса А (добробут, борис), все назначения врачей покрывает, в страховой есть свой контроль что выписали и т.д. Даже лекарства домой доставляют курьером, в аптеку ехать не нужно.
Заболел например зимой - позвонил, к тебе врача прислали, через пару часов приехал курьер и привез что этот врач выписал. Или врач сразу дал из своего чемоданчика (самые банальные лекарства он с собой носил). Все подтверждения - в телефонном режиме.
Страховка в рамках корпорации стоила примерно 800-1000$ в год на человека (60-80дол в месяц).
Сейчас страховки подорожали, получается около 30000 грн/чел/год, а стоимость в том же Добробуте так не выросла (был прием 400 гривен, стал 600 гривен например). Поэтому сейчас страховаться мне не выгодно, плачу кешем.
Да и просто так "в лоб" на нормальное покрытие не застрахуешься - нужно примазываться к какой-то группе людей или свою группу создать человек на 20, тогда у страховых действует "корпоративный тариф". Почему бы в рамках государства не внедрить разные уровни страховой медицины - большой вопрос.
барабашов написав:серж - а скорая помощь? да хоть платная на крайний случай
Вы о какой стране спрашиваете?
В смысле о какой. Температура, сраки, и тд приедет скорая и сразу отвезёт в инфекционку, а туда, супрун, к сожалению, не добралась. Куево -зови скорую Не куево-ползи на прием, только предварительно запишись предварительно, за три дня.
Просто факты: 1. В США местный фармцентр разрешил к применению 2000 фармпрепаратов и им хватает. В Украине местный фармцентр разрешил более 6000 фармпрераратов и у нас все жалуются на медицину. 2. В странах золотого миллиарда простуду медикаментозно не лечат т.к. фармпрепараты реально не ускоряют выздоровление, а лишь снимают симптомы, а это не позволяет вовремя заметить осложнения (пневмонию...) В кокой нибудь Австрии у врача задача не прогавить осложнение простуды, а так нате вам больничный, пейте много жидкости и всё.
investorkiev написав:так "в лоб" на нормальное покрытие не застрахуешься - нужно примазываться к какой-то группе людей или свою группу создать человек на 20, тогда у страховых действует "корпоративный тариф"
была у нас такая ерунда, действительно в 2 раза и более отличается тариф при индивидуальном и корпоративном страховании. Но когда грянул кризис и фирма вынуждена была отказаться от всеобщего страхования, предложили сотрудникам по желанию страховаться. Народ скооперировался. Но когда страховая посмотрела на прошлые годы пользования страховками тех, кто скооперировался, отказала в корпоративном тарифе. Скооперировались те, кто "больные" и юзают страховку по полной.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Почему же у нас такие "дешевые" квартиры ? Да вот почему.
Україна посіла останнє місце в Європі за рівнем платоспроможності населення - дослідження GFK. ... В 2019 році житель Європи в середньому витратить 14739 євро в рік, при цьому найнижчий рівень в Європі зафіксований в Україні - лише 1830 євро. Перше місце в Європі посів Ліхтенштейн з показником платоспроможності населення в розмірі 67550 євро на рік на одного жителя.
Попробую догадаться, они все поедут в Киев снимать квартиры ???
"Две печи из трех остановлены. За прошедшие сутки уволилось 280 человек", - рабочие ПАО "ДМК" обратились к Зеленскому с просьбой национализировать предприятие. ВИДЕО Рабочие Днепровского меткомбината обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой национализировать предприятие, чтобы избежать его остановки и сокращения рабочих мест. Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись обращения было размещено на видеохостинге youtube.
"Руководством делается все, чтобы остановить наш комбинат: по сути происходит саботаж и умерщвление металлургического гиганта - из трёх доменных печей остановлены две, не работает в полную мощность конвертрный цех. Всё это делается под предлогом неконкурентоспособности и снижения объемов производства, что является абсолютной чушью. Наша продукция востребована... За прошедшие сутки к примеру уволилось 280 человек... Лично наше предложение, как рабочих-металлургов – это национализация ПАО "ДМК" и других подобных комбинатов страны с полной и безоговорочной деолигархизацией отраслей производства", - говорится в обращении.