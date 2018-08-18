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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2115211621172118>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 259
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
35
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:20

  zzzzzz написав:Почему же у нас такие "дешевые" квартиры ? Да вот почему.

Україна посіла останнє місце в Європі за рівнем платоспроможності населення - дослідження GFK.
...
В 2019 році житель Європи в середньому витратить 14739 євро в рік, при цьому найнижчий рівень в Європі зафіксований в Україні - лише 1830 євро.
Перше місце в Європі посів Ліхтенштейн з показником платоспроможності населення в розмірі 67550 євро на рік на одного жителя.


https://www.gfk.com/insights/press-rele ... AZ0ER4k0qQ

Не в том вопрос. Вы были в Лихтенштейне? Дыра дырой. И жители этого Лихтенштейна вполне могли бы вкладывать свои 67550 ойро в Украину, как самую дешевую страну. Но не будут. И правильно сделают. Лучше меньше, но надежней.
LordEmerald
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:23

  investorkiev написав:
  hume написав:Помню как то трибека говорил, что для киевлянина 10 квартир от дедушек,бабушек, мам, пап, насобирать как два пальца об асвальт))


а шо не так?

в условиях низкой рождаемости (1 ребенок в семье), куча спадщин - 8-10 квартир - это фактически пересичный коренной куянын.

За все время я видел только один пример похожей спадщины. В двух словах выглядело так.
Она киевлянка, бабушка оставила ей квартиру. Так же она один ребенок в семье и квартиру родителей она получила тоже. Встретила мужа с такой же историей. Итого по наследству досталось 4 квартиры, в одной из которых они живут. В общем это единственная история, на моей памяти, по получению спадщины коренными киевлянами.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:24

  zzzzzz написав:Попробую догадаться, они все поедут в Киев снимать квартиры ???


"Две печи из трех остановлены. За прошедшие сутки уволилось 280 человек", - рабочие ПАО "ДМК" обратились к Зеленскому с просьбой национализировать предприятие. ВИДЕО
Рабочие Днепровского меткомбината обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой национализировать предприятие, чтобы избежать его остановки и сокращения рабочих мест.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись обращения было размещено на видеохостинге youtube.

"Руководством делается все, чтобы остановить наш комбинат: по сути происходит саботаж и умерщвление металлургического гиганта - из трёх доменных печей остановлены две, не работает в полную мощность конвертрный цех. Всё это делается под предлогом неконкурентоспособности и снижения объемов производства, что является абсолютной чушью. Наша продукция востребована... За прошедшие сутки к примеру уволилось 280 человек... Лично наше предложение, как рабочих-металлургов – это национализация ПАО "ДМК" и других подобных комбинатов страны с полной и безоговорочной деолигархизацией отраслей производства", - говорится в обращении.

https://www.ukrrudprom.ua/analytics/Poc ... hilos.html
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:24

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Нарот никак не хочет это понимать. Хотите чтобы все наши нормальные врачи лечили поляков, немцев и т.д. - продолжайте топить за бесплатную медицину. Страховой в обозримом будущем, для бедных, тоже не появится. Просто потому что чудес не бывает - за это некому платить.

Медицина-это не первое что должно стать платным.
Платным сначала должен стать труд, а уж потом медицина. Для того, чтобы медицина что-то поддерживала ( здоровье имею в виду), нужно чтоб был человек, у которого это здоровье есть или вдруг пошатнулось. А человек у нас где? На кладбище или за границей. Вспомнился один рекламный слоган: "Хотите внуков?Купите детям квартиру".
Потому -сначала создание рабочих мест, потом воспроизводство населения с параллельным обеспечением жильём. Одним словом-советский союз. А уж потом "паразитирование" медиков на выросшем поколении богатых украинцев.
Кста, Германия, как и другие страны Европы, думаю путём ошибок показали как всё платное ( типа выезд врача на дом -30% от месячной зарплаты) сказывается на рождаемости. Потому в Германии 10% населения-турки. А во Франции-?

Тогда, к сожалению, большей части населения придется лечиться подорожником.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:26

  UA написав:
  investorkiev написав:Говорит что в Киеве сдается 350000 квартир.

Как думаете, правда?

Думаю правда. В Киеве 1 млн. незарегистрированных. 350 тыс квартир четко коррелирует с 1 млн человек.
В 2007-2008 в Киеве сдавалось около 50 000 квартир или 5% всех квартир.


Как считаете, через сколько лет количество людей в Киеве, живущих в съемных квартирах, превысит количество, живущих в собственных? Тенденция явно прослеживается. При этом арендный бизнес далеко не самый рентабельный...
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:26

  UA написав:[
Просто факты:
1. В США местный фармцентр разрешил к применению 2000 фармпрепаратов и им хватает.
В Украине местный фармцентр разрешил более 6000 фармпрераратов и у нас все жалуются на медицину.
2. В странах золотого миллиарда простуду медикаментозно не лечат т.к. фармпрепараты реально не ускоряют выздоровление, а лишь снимают симптомы, а это не позволяет вовремя заметить осложнения (пневмонию...)
В кокой нибудь Австрии у врача задача не прогавить осложнение простуды, а так нате вам больничный, пейте много жидкости и всё.

Поэтому и антибиотики купить можно только по рецепту, утнасиже их пьют все мо второго дня болезни, тк сам себе назначил. А потом все в шоке почему же они не наботают.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Понаехал написав:Ему не понять- там все печально.... Но к стати в такой ситуации выручают агрегаторы типа Zocdoc- не реклама. Выручает+ действительно ребёнка по возможности лучше самому побыстрее отвезти, чем ждать врача на вызов. Ибо вызов скорой в США после страховки - 500 баксов.

И как у вас там в Техасе, дохтур мигом выезжает на вызов?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:28

  investorkiev написав:в условиях низкой рождаемости (1 ребенок в семье), куча спадщин - 8-10 квартир - это фактически пересичный коренной куянын.

Нет, далеко не так. 8-10 это разве что с учётом дальних родственников типа дяди/тёти, но на ту недвигу обычно свои наследники))
4-5 нормальное количество квартир для среднестатистической семьи.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:29

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Нарот никак не хочет это понимать. Хотите чтобы все наши нормальные врачи лечили поляков, немцев и т.д. - продолжайте топить за бесплатную медицину. Страховой в обозримом будущем, для бедных, тоже не появится. Просто потому что чудес не бывает - за это некому платить.

Медицина-это не первое что должно стать платным.
Платным сначала должен стать труд, а уж потом медицина. Для того, чтобы медицина что-то поддерживала ( здоровье имею в виду), нужно чтоб был человек, у которого это здоровье есть или вдруг пошатнулось. А человек у нас где? На кладбище или за границей. Вспомнился один рекламный слоган: "Хотите внуков?Купите детям квартиру".
Потому -сначала создание рабочих мест, потом воспроизводство населения с параллельным обеспечением жильём. Одним словом-советский союз. А уж потом "паразитирование" медиков на выросшем поколении богатых украинцев.
Кста, Германия, как и другие страны Европы, думаю путём ошибок показали как всё платное ( типа выезд врача на дом -30% от месячной зарплаты) сказывается на рождаемости. Потому в Германии 10% населения-турки. А во Франции-?

Тогда, к сожалению, большей части населения придется лечиться подорожником.


А Вы спрашивали своих детей и внуков, нужны ли им Ваши квартиры? А про подорожник - это еще не самый худший вариант, учитывая, сколько плацебо продается под видом раскрученных препаратов по бешеной цене.
VladPL
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 10:31

  Понаехал написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:1) мне нравится моя работа

Так кто ж против. реклама- реклама... но может стоит переключитсся с проплаченной рекдамы жк Фанта на данном форуме на проплаченную недвигу турецкую? :)
те, кто хорошо рекламирует турецкую недывингу, на данном форуме, получают билеты в Kronplatz от админимтрации. :roll:
ПС реклама и получение путевки - конечно же является совпадением как и все персонажы :wink:


Понаех, ну тебя и плющит. Канабис разрешили в Техасе или паранойя?

Ты всех подозреваешь...
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