Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Почему же у нас такие "дешевые" квартиры ? Да вот почему.
Україна посіла останнє місце в Європі за рівнем платоспроможності населення - дослідження GFK. ... В 2019 році житель Європи в середньому витратить 14739 євро в рік, при цьому найнижчий рівень в Європі зафіксований в Україні - лише 1830 євро. Перше місце в Європі посів Ліхтенштейн з показником платоспроможності населення в розмірі 67550 євро на рік на одного жителя.
Не в том вопрос. Вы были в Лихтенштейне? Дыра дырой. И жители этого Лихтенштейна вполне могли бы вкладывать свои 67550 ойро в Украину, как самую дешевую страну. Но не будут. И правильно сделают. Лучше меньше, но надежней.
hume написав:Помню как то трибека говорил, что для киевлянина 10 квартир от дедушек,бабушек, мам, пап, насобирать как два пальца об асвальт))
а шо не так?
в условиях низкой рождаемости (1 ребенок в семье), куча спадщин - 8-10 квартир - это фактически пересичный коренной куянын.
За все время я видел только один пример похожей спадщины. В двух словах выглядело так. Она киевлянка, бабушка оставила ей квартиру. Так же она один ребенок в семье и квартиру родителей она получила тоже. Встретила мужа с такой же историей. Итого по наследству досталось 4 квартиры, в одной из которых они живут. В общем это единственная история, на моей памяти, по получению спадщины коренными киевлянами.
zzzzzz написав:Попробую догадаться, они все поедут в Киев снимать квартиры ???
"Две печи из трех остановлены. За прошедшие сутки уволилось 280 человек", - рабочие ПАО "ДМК" обратились к Зеленскому с просьбой национализировать предприятие. ВИДЕО Рабочие Днепровского меткомбината обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой национализировать предприятие, чтобы избежать его остановки и сокращения рабочих мест. Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись обращения было размещено на видеохостинге youtube.
"Руководством делается все, чтобы остановить наш комбинат: по сути происходит саботаж и умерщвление металлургического гиганта - из трёх доменных печей остановлены две, не работает в полную мощность конвертрный цех. Всё это делается под предлогом неконкурентоспособности и снижения объемов производства, что является абсолютной чушью. Наша продукция востребована... За прошедшие сутки к примеру уволилось 280 человек... Лично наше предложение, как рабочих-металлургов – это национализация ПАО "ДМК" и других подобных комбинатов страны с полной и безоговорочной деолигархизацией отраслей производства", - говорится в обращении.
airmax78 написав:Нарот никак не хочет это понимать. Хотите чтобы все наши нормальные врачи лечили поляков, немцев и т.д. - продолжайте топить за бесплатную медицину. Страховой в обозримом будущем, для бедных, тоже не появится. Просто потому что чудес не бывает - за это некому платить.
Медицина-это не первое что должно стать платным. Платным сначала должен стать труд, а уж потом медицина. Для того, чтобы медицина что-то поддерживала ( здоровье имею в виду), нужно чтоб был человек, у которого это здоровье есть или вдруг пошатнулось. А человек у нас где? На кладбище или за границей. Вспомнился один рекламный слоган: "Хотите внуков?Купите детям квартиру". Потому -сначала создание рабочих мест, потом воспроизводство населения с параллельным обеспечением жильём. Одним словом-советский союз. А уж потом "паразитирование" медиков на выросшем поколении богатых украинцев. Кста, Германия, как и другие страны Европы, думаю путём ошибок показали как всё платное ( типа выезд врача на дом -30% от месячной зарплаты) сказывается на рождаемости. Потому в Германии 10% населения-турки. А во Франции-?
Тогда, к сожалению, большей части населения придется лечиться подорожником.
investorkiev написав:Говорит что в Киеве сдается 350000 квартир.
Как думаете, правда?
Думаю правда. В Киеве 1 млн. незарегистрированных. 350 тыс квартир четко коррелирует с 1 млн человек. В 2007-2008 в Киеве сдавалось около 50 000 квартир или 5% всех квартир.
Как считаете, через сколько лет количество людей в Киеве, живущих в съемных квартирах, превысит количество, живущих в собственных? Тенденция явно прослеживается. При этом арендный бизнес далеко не самый рентабельный...
UA написав:[ Просто факты: 1. В США местный фармцентр разрешил к применению 2000 фармпрепаратов и им хватает. В Украине местный фармцентр разрешил более 6000 фармпрераратов и у нас все жалуются на медицину. 2. В странах золотого миллиарда простуду медикаментозно не лечат т.к. фармпрепараты реально не ускоряют выздоровление, а лишь снимают симптомы, а это не позволяет вовремя заметить осложнения (пневмонию...) В кокой нибудь Австрии у врача задача не прогавить осложнение простуды, а так нате вам больничный, пейте много жидкости и всё.
Поэтому и антибиотики купить можно только по рецепту, утнасиже их пьют все мо второго дня болезни, тк сам себе назначил. А потом все в шоке почему же они не наботают.
Понаехал написав:Ему не понять- там все печально.... Но к стати в такой ситуации выручают агрегаторы типа Zocdoc- не реклама. Выручает+ действительно ребёнка по возможности лучше самому побыстрее отвезти, чем ждать врача на вызов. Ибо вызов скорой в США после страховки - 500 баксов.
И как у вас там в Техасе, дохтур мигом выезжает на вызов?
airmax78 написав:Нарот никак не хочет это понимать. Хотите чтобы все наши нормальные врачи лечили поляков, немцев и т.д. - продолжайте топить за бесплатную медицину. Страховой в обозримом будущем, для бедных, тоже не появится. Просто потому что чудес не бывает - за это некому платить.
Медицина-это не первое что должно стать платным. Платным сначала должен стать труд, а уж потом медицина. Для того, чтобы медицина что-то поддерживала ( здоровье имею в виду), нужно чтоб был человек, у которого это здоровье есть или вдруг пошатнулось. А человек у нас где? На кладбище или за границей. Вспомнился один рекламный слоган: "Хотите внуков?Купите детям квартиру". Потому -сначала создание рабочих мест, потом воспроизводство населения с параллельным обеспечением жильём. Одним словом-советский союз. А уж потом "паразитирование" медиков на выросшем поколении богатых украинцев. Кста, Германия, как и другие страны Европы, думаю путём ошибок показали как всё платное ( типа выезд врача на дом -30% от месячной зарплаты) сказывается на рождаемости. Потому в Германии 10% населения-турки. А во Франции-?
Тогда, к сожалению, большей части населения придется лечиться подорожником.
А Вы спрашивали своих детей и внуков, нужны ли им Ваши квартиры? А про подорожник - это еще не самый худший вариант, учитывая, сколько плацебо продается под видом раскрученных препаратов по бешеной цене.
Оранжевый-хит сезона написав:1) мне нравится моя работа
Так кто ж против. реклама- реклама... но может стоит переключитсся с проплаченной рекдамы жк Фанта на данном форуме на проплаченную недвигу турецкую? те, кто хорошо рекламирует турецкую недывингу, на данном форуме, получают билеты в Kronplatz от админимтрации. ПС реклама и получение путевки - конечно же является совпадением как и все персонажы
Понаех, ну тебя и плющит. Канабис разрешили в Техасе или паранойя?