Додано: Сер 23 жов, 2019 11:37

Serg-ik написав: trololo написав: в бедных странах африки медицины нет, а рождаемость отличная. шо вы несете вообще? у детей каждый год осенью болячки и температуры, смысл вызывать скорую, если лечение каждый раз одно и то же фактически. скорая нужная при осложнениях, а не в первый день бежать в поликлинику. если врач ходит по домам, то кто будет принимать в поликлинике? в бедных странах африки медицины нет, а рождаемость отличная. шо вы несете вообще? у детей каждый год осенью болячки и температуры, смысл вызывать скорую, если лечение каждый раз одно и то же фактически. скорая нужная при осложнениях, а не в первый день бежать в поликлинику. если врач ходит по домам, то кто будет принимать в поликлинике?

Трололо, Вы в СССР жили? Кто принимал в поликлинике, пока врач ходил по домам? Не знаете? Расскажу. 4 часа врач ходит по домам и 4 часа принимает в поликлинике. Когда ребёнок заболел, к нему приходит врач, а через неделю этот же врач осматривает ребёнка у себя в кабинет и констатирует что он здоров.

Что касается вызова скорой по каждому поводу, то это писал Эйрмакс.

Рассказывая про Африку не забудьте посмотреть на детскую смертность ну и на вид полуголодных детей гляньте. Трололо, Вы в СССР жили? Кто принимал в поликлинике, пока врач ходил по домам? Не знаете? Расскажу. 4 часа врач ходит по домам и 4 часа принимает в поликлинике. Когда ребёнок заболел, к нему приходит врач, а через неделю этот же врач осматривает ребёнка у себя в кабинет и констатирует что он здоров.Что касается вызова скорой по каждому поводу, то это писал Эйрмакс.Рассказывая про Африку не забудьте посмотреть на детскую смертность ну и на вид полуголодных детей гляньте.

ну вот потому что вот так вот врач разгуливал по поводу и без, их надо было очень много. совок не выдержал такой нагрузки, потому что щупать лоб и живот ребенку не сильно прибавляет ВВПап. напомню донецкой бесполой лимите, что спор "кто из нас двух тупой" проиграл не я. курс 30 к НГ 2017, незабудим-непрастим"щупать лоб и живот ребенку не сильно прибавляет ВВП" - имелось ввиду нормального ВВП, а не раздутие расходов бюджета. если ходит "Борис" и добробут по пустякам - єим платят, это хорошо. если ходит госврач - ему все равно надо платить, но из бюджета, и это не оч эффективно. доказано сдохшим совком