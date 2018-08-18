Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Первый написав:Візьму приміщення нежитлове квадратів 80 на поху тільки тищ за 200 уе, бо грошей немає. Одні боти залишились. Фінанс перетворюється на ботоферму. У людей грошей немає доляр купить, вже по 24.9, а вони про квартири па 1300. Тьфу на Вас.
Первый, шо это было?! Какие тьфу?! Сама не представляю, КАК сейчас заработать на недвигу. Но вполне реально что то продать, если оно есть, и за это купить.
vhata написав:Робкий вопрос кивелянам - есть желание рассмотреть нежилую на первичке в районе ПОХ-центр (до 80м2+-), какой посоветуете жк? Заранее информирую, - денег нет, но есть возможность кое что продать. Пока просто интересуюсь. Спасибо всем, кто отзовется.
У всех есть желание. Вы действительно думаете, что вас ждут у застройщика с предлоожением ликвидных предложений. Наверное ещё и фасад нужен?
фасад ну здесь же не ламеры тусуются, надеюсь на просто идею. А там, как Бог даст.
airmax78 написав:В таком же ключе мне одна онажемать объясняла почему реформа Супрун - это геноцид. Что ей теперь участкового врача на дом невозможно вызвать - нужно записываться на прием. А ей это неудобно! На вопросы: сколько нужно платить врачу за такой визит,
Когда у ребёнка будет хотя бы 38,7 с вечера до утра держаться, расскажете утром жене, что надо записаться на приём к врачу, и отвезти ( а может и отвести) ребёнка в поликлинику. С температурой. И, возможно, с поносом и рвотой. Но не на 9-00 и даже не на 12-00, а через три дня, потому что записи на ближайшие три дня нет, загрузка 100%. и тогда она включит "яжемать". Мило пообщаетесь
Нужно иметь страховку или вызвать Добробут/Борис/ и т.д. = 650 грн. Или отвезти в больничку в дежурку. Я еще год назад привозил ребенка в Медгородок к дежурному врачу. Да, это не наш участковый врач был, но ребенок был осмотрен, рекоммендации выданы. Потом записался к своему доктору.
vhata написав:фасад ну здесь же не ламеры тусуются, надеюсь на просто идею. А там, как Бог даст.
Выхватить нежилое на данный момент либо большое счастье, либо неадекватная рыночная цена (возмоожно адекватная, но это повышает порог входа). Многие застройщики перестали продавать и оставляют за собой. Чаще всего вываливается на рынок десятая перепродажа неликвидных вариантов. В общем при желании купить нежилое в хорошем месте одного наличия денег мало.
ПС Кстати, смарт плаза оболонь подмутила двухэтажные недостроенные домики, которые находятся во дворе. За собой оставлять не пожелали и вывалили на продажу по 2 куе метр.
Так же как то при мониторинге нежилого попалось предложение в Сильвер хауз возле метро голосеевская. Вход прямо возле метро, нарезка помещений напомнила планы в Оболонь резиденс. Но цена впечатлила. Все помещения были порядка 100 метров и в районе 270 куе
trololo написав:в бедных странах африки медицины нет, а рождаемость отличная. шо вы несете вообще? у детей каждый год осенью болячки и температуры, смысл вызывать скорую, если лечение каждый раз одно и то же фактически. скорая нужная при осложнениях, а не в первый день бежать в поликлинику. если врач ходит по домам, то кто будет принимать в поликлинике?
Трололо, Вы в СССР жили? Кто принимал в поликлинике, пока врач ходил по домам? Не знаете? Расскажу. 4 часа врач ходит по домам и 4 часа принимает в поликлинике. Когда ребёнок заболел, к нему приходит врач, а через неделю этот же врач осматривает ребёнка у себя в кабинет и констатирует что он здоров. Что касается вызова скорой по каждому поводу, то это писал Эйрмакс. Рассказывая про Африку не забудьте посмотреть на детскую смертность ну и на вид полуголодных детей гляньте.
ну вот потому что вот так вот врач разгуливал по поводу и без, их надо было очень много. совок не выдержал такой нагрузки, потому что щупать лоб и живот ребенку не сильно прибавляет ВВП
ап. напомню донецкой бесполой лимите, что спор "кто из нас двух тупой" проиграл не я. курс 30 к НГ 2017, незабудим-непрастим
"щупать лоб и живот ребенку не сильно прибавляет ВВП" - имелось ввиду нормального ВВП, а не раздутие расходов бюджета. если ходит "Борис" и добробут по пустякам - єим платят, это хорошо. если ходит госврач - ему все равно надо платить, но из бюджета, и это не оч эффективно. доказано сдохшим совком
Востаннє редагувалось trololo в Сер 23 жов, 2019 11:48, всього редагувалось 2 разів.