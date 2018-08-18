Да уж...
Финансирование войн во Вьетнаме, Афгане, военные базы в Африке и по всей Европе, финансовые вливания в страны соцлагеря, жратва для Эфиопии, помощь повстанцам Никарагуа -это всё пыль. Совок не выдержал оплаты труда педиатров.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 11:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Да уж...
Финансирование войн во Вьетнаме, Афгане, военные базы в Африке и по всей Европе, финансовые вливания в страны соцлагеря, жратва для Эфиопии, помощь повстанцам Никарагуа -это всё пыль. Совок не выдержал оплаты труда педиатров.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 23 жов, 2019 11:54
Как то так. Например, коммерческие помещения первых этажей в Файна таун не продаются
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 23 жов, 2019 11:57
накопительным эффектом все сработало, а конкретные цифры надо считать. врачу надо платить хорошо, тут я согласен в трибекой, надо надо развивать страховую. и государство должно оплачивать базовые услуги. то, что старалась делать супрун - деньги за пациентом, понятный прайс, понятный список что бесплатно, а что нет. а не просто "на поликлинику", а потом онкологи джипы покупают за то, что впарили государственно-бесплатные лекарства. дай бог, чтобы рабочие, а не мел.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 23 жов, 2019 12:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Серьёзно? А у меня сложилось впечатление, что у многих здесь правило "Каждый сам за себя" . И у Вас в том числе. Страхование-это "сбросились все, получил -бедный( нуждающийся)". По жилью такого подхода нет.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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