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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2116211721182119

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 259
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
35
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:ну вот потому что вот так вот врач разгуливал по поводу и без, их надо было очень много. совок не выдержал такой нагрузки, потому что щупать лоб и живот ребенку не сильно прибавляет ВВП

Да уж...
Финансирование войн во Вьетнаме, Афгане, военные базы в Африке и по всей Европе, финансовые вливания в страны соцлагеря, жратва для Эфиопии, помощь повстанцам Никарагуа -это всё пыль. Совок не выдержал оплаты труда педиатров.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Подякував: 171 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:54

  Клаус написав:
  hume написав:... Многие застройщики перестали продавать и оставляют за собой. ...

чтоб сдать сетевикам/банку ?

Как то так. Например, коммерческие помещения первых этажей в Файна таун не продаются
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9761
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 853 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:57

  Serg-ik написав:
  trololo написав:ну вот потому что вот так вот врач разгуливал по поводу и без, их надо было очень много. совок не выдержал такой нагрузки, потому что щупать лоб и живот ребенку не сильно прибавляет ВВП

Да уж...
Финансирование войн во Вьетнаме, Афгане, военные базы в Африке и по всей Европе, финансовые вливания в страны соцлагеря, жратва для Эфиопии, помощь повстанцам Никарагуа -это всё пыль. Совок не выдержал оплаты труда педиатров.


накопительным эффектом все сработало, а конкретные цифры надо считать. врачу надо платить хорошо, тут я согласен в трибекой, надо надо развивать страховую. и государство должно оплачивать базовые услуги. то, что старалась делать супрун - деньги за пациентом, понятный прайс, понятный список что бесплатно, а что нет. а не просто "на поликлинику", а потом онкологи джипы покупают за то, что впарили государственно-бесплатные лекарства. дай бог, чтобы рабочие, а не мел.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 12:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  trololo написав:надо надо развивать страховую. и государство должно оплачивать базовые услуги.

Серьёзно? А у меня сложилось впечатление, что у многих здесь правило "Каждый сам за себя" . И у Вас в том числе. Страхование-это "сбросились все, получил -бедный( нуждающийся)". По жилью такого подхода нет.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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