Да уж...
Финансирование войн во Вьетнаме, Афгане, военные базы в Африке и по всей Европе, финансовые вливания в страны соцлагеря, жратва для Эфиопии, помощь повстанцам Никарагуа -это всё пыль. Совок не выдержал оплаты труда педиатров.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 жов, 2019 11:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Да уж...
Финансирование войн во Вьетнаме, Афгане, военные базы в Африке и по всей Европе, финансовые вливания в страны соцлагеря, жратва для Эфиопии, помощь повстанцам Никарагуа -это всё пыль. Совок не выдержал оплаты труда педиатров.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 23 жов, 2019 11:54
Как то так. Например, коммерческие помещения первых этажей в Файна таун не продаются
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 23 жов, 2019 11:57
накопительным эффектом все сработало, а конкретные цифры надо считать. врачу надо платить хорошо, тут я согласен в трибекой, надо надо развивать страховую. и государство должно оплачивать базовые услуги. то, что старалась делать супрун - деньги за пациентом, понятный прайс, понятный список что бесплатно, а что нет. а не просто "на поликлинику", а потом онкологи джипы покупают за то, что впарили государственно-бесплатные лекарства. дай бог, чтобы рабочие, а не мел.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 23 жов, 2019 12:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Серьёзно? А у меня сложилось впечатление, что у многих здесь правило "Каждый сам за себя" . И у Вас в том числе. Страхование-это "сбросились все, получил -бедный( нуждающийся)". По жилью такого подхода нет.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 23 жов, 2019 12:10
да, в целом "сам за себя", в наших реалиях это значит самому на свою семью формировать страховой медицинский фонд. И хотя базовая помощь должна оплачиваться государством, даже в самых богатых странах никто вам за бесплатно не выпишет курс проверенных лекарств от рака ценой от 10к и до 150к. для интереса прошерстил рекомендованные в сша лекарства от меланомы, дешевле 8к за курс не видел. и я не уверен, что можно вот так поехать и купить
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 23 жов, 2019 12:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
нанять юриста для себя, чтобы он проверил только для тебя пакет документов по строительству 10 жилых комплексов , в которых ты бы мог потенциально купить квартиру. И заплатить ему 200*10=2000 баксов. И так пусть сделает 500 человек. Итого -миллион долларов. Государство здесь ни при чём.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 23 жов, 2019 12:20
хорошая идея для стартапа, между прочим, самому нанять, проверить качественно, и продавать отчеты по 50 долл в розницу.
ну, или можно купить готовое и самому проверить по паре реестров, это не сложно
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 23 жов, 2019 12:28
А зачем граждане платят НДС и подоходный?
Если медицина, защита территории (сдали без вопросов), правопорядок (отдан на откуп частным "муниципальным бригадам"), образование, и т.д. - на плечах граждан.
Если государство ни за что не ответственно - зачем оно нужно? Организовываем себе "народные республики по интересам" (бурштын, уголь, лес,спирт, табак, 6ляхи, и т.д.) и "каждый сам за себя".
А по факту - оно так и есть сейчас
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 23 жов, 2019 12:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ясно че государство должно:-)
Только почему то вільнолюди вважають що це лише в односторонньому порядку.
А так не буває.
Для захисту держав повинна була зібрати у тому числі косих, кривих і Вас зі мною кинути на м'ясо. Проте ....
Держава повинна забезпечити лікування, проте лікарю тре платити гроші, а вільнолюди проти, але не проти лікування.
Люди за навчання, але проти його оплати.
Люди пишуть про Держава повинна забезпечити чисте повітря і палять сире листя.
Люди пишуть про необхідність охайного міста на заскленому з виносом балконі.
б*** з ауді ку 7 розказує про не можливість заробити на авто працюючи охоронцем в магазині ....
Держава повинна .... але видача чеку вб'є підприємців, а подача щорічної декларації про доходи доб'є решту.
Все так. Держава повинна.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: Сер 23 жов, 2019 13:02
Смотрите, Кан обыграл вообще идеально. На то он и КАН. Легенда такова, чтоб мы могли фильтровать наполнение нежилого фонда. То есть, чтоб не было двух ломбардо, и ни одного космолота. Остальные либо оставляют для себя под сдачу в аренду, либо продают по цене выше рынка. Как нежилое в рыбальском -по овер 3 куе метр. Напомнило сдачу в аренду паркингов застройщиком. Либо цена от 25 куе, либо аренда. И так исяк застройщик в плюсе.
|