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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2117211821192120

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 259
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
35
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:22

  Первый написав:
Ясно че государство должно:-)
Только почему то вільнолюди вважають що це лише в односторонньому порядку.

А так не буває.
Для захисту держав повинна була зібрати у тому числі косих, кривих і Вас зі мною кинути на м'ясо. Проте ....
Держава повинна забезпечити лікування, проте лікарю тре платити гроші, а вільнолюди проти, але не проти лікування.
Люди за навчання, але проти його оплати.
Люди пишуть про Держава повинна забезпечити чисте повітря і палять сире листя.
Люди пишуть про необхідність охайного міста на заскленому з виносом балконі.

б*** з ауді ку 7 розказує про не можливість заробити на авто працюючи охоронцем в магазині ....
Держава повинна .... але видача чеку вб'є підприємців, а подача щорічної декларації про доходи доб'є решту.


Все так. Держава повинна.





Всім процвітання!

Всех, 100% населения надо перевести на индивидуальные налоговые счета. Чтобы каждый вильнолюдь четко видел сколько он заплатил налогов. С одной стороны перестанут задавться глупые вопросы: "почему ничего не делается", но с другой, те, кто все-таки платит, начнут совсем по-другому относиться к тому, кого они выбирают этими деньгами распоряжаться и к тем, кто увиливает от уплаты. Только так мы можем прийти к гражданскому обществу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:25

  Вкладчик1234 написав:А зачем граждане платят НДС и подоходный?
Если медицина, защита территории (сдали без вопросов), правопорядок (отдан на откуп частным "муниципальным бригадам"), образование, и т.д. - на плечах граждан.

Если государство ни за что не ответственно - зачем оно нужно? Организовываем себе "народные республики по интересам" (бурштын, уголь, лес,спирт, табак, 6ляхи, и т.д.) и "каждый сам за себя".

А по факту - оно так и есть сейчас


Может ты еще хочешь, чтоб государство тебе еще за три копейки подоходного, которые ты платишь, ещё и сраку твою грязную тебе подтирало?
Народных республик захотел, нищеброд.
Поедь в свои обезъяньи "народные республики" и получи там качественное бесплатное медицинское обслуживание.
Или еще где-нибудь.
Проблема 21-го века - повсеместное отсутствие госудраственных средств на медицину и пенсионное обеспечение. Даже в самых богатых странах. Треть населения США вообще не имею страховки и не имеют доступа к медицинскому обслуживанию. Пашут, поболе твоего, но могут позволить, что даже ты можешь себе позволить. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Проблема 21-го века - повсеместное отсутствие госудраственных средств на медицину и пенсионное обеспечение

Эта проблема-следствие неравномерного распределения ресурсов ( читай-зарплат)
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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