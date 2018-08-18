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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:22
Первый написав:
Ясно че государство должно:-)
Только почему то вільнолюди вважають що це лише в односторонньому порядку.
А так не буває.
Для захисту держав повинна була зібрати у тому числі косих, кривих і Вас зі мною кинути на м'ясо. Проте ....
Держава повинна забезпечити лікування, проте лікарю тре платити гроші, а вільнолюди проти, але не проти лікування.
Люди за навчання, але проти його оплати.
Люди пишуть про Держава повинна забезпечити чисте повітря і палять сире листя.
Люди пишуть про необхідність охайного міста на заскленому з виносом балконі.
б*** з ауді ку 7 розказує про не можливість заробити на авто працюючи охоронцем в магазині ....
Держава повинна .... але видача чеку вб'є підприємців, а подача щорічної декларації про доходи доб'є решту.
Все так. Держава повинна.
Всім процвітання!
Всех, 100% населения надо перевести на индивидуальные налоговые счета. Чтобы каждый вильнолюдь четко видел сколько он заплатил налогов. С одной стороны перестанут задавться глупые вопросы: "почему ничего не делается", но с другой, те, кто все-таки платит, начнут совсем по-другому относиться к тому, кого они выбирают этими деньгами распоряжаться и к тем, кто увиливает от уплаты. Только так мы можем прийти к гражданскому обществу.
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airmax78
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:25
Вкладчик1234 написав:
А зачем граждане платят НДС и подоходный?
Если медицина, защита территории (сдали без вопросов), правопорядок (отдан на откуп частным "муниципальным бригадам"), образование, и т.д. - на плечах граждан.
Если государство ни за что не ответственно - зачем оно нужно? Организовываем себе "народные республики по интересам" (бурштын, уголь, лес,спирт, табак, 6ляхи, и т.д.) и "каждый сам за себя".
А по факту - оно так и есть сейчас
Может ты еще хочешь, чтоб государство тебе еще за три копейки подоходного, которые ты платишь, ещё и сраку твою грязную тебе подтирало?
Народных республик захотел, нищеброд.
Поедь в свои обезъяньи "народные республики" и получи там качественное бесплатное медицинское обслуживание.
Или еще где-нибудь.
Проблема 21-го века - повсеместное отсутствие госудраственных средств на медицину и пенсионное обеспечение. Даже в самых богатых странах. Треть населения США вообще не имею страховки и не имеют доступа к медицинскому обслуживанию. Пашут, поболе твоего, но могут позволить, что даже ты можешь себе позволить.
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Libo
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Додано: Сер 23 жов, 2019 13:36
Libo написав:
Проблема 21-го века - повсеместное отсутствие госудраственных средств на медицину и пенсионное обеспечение
Эта проблема-следствие неравномерного распределения ресурсов ( читай-зарплат)
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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