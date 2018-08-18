Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав: Ясно че государство должно:-) Только почему то вільнолюди вважають що це лише в односторонньому порядку.
А так не буває. Для захисту держав повинна була зібрати у тому числі косих, кривих і Вас зі мною кинути на м'ясо. Проте .... Держава повинна забезпечити лікування, проте лікарю тре платити гроші, а вільнолюди проти, але не проти лікування. Люди за навчання, але проти його оплати. Люди пишуть про Держава повинна забезпечити чисте повітря і палять сире листя. Люди пишуть про необхідність охайного міста на заскленому з виносом балконі.
б*** з ауді ку 7 розказує про не можливість заробити на авто працюючи охоронцем в магазині .... Держава повинна .... але видача чеку вб'є підприємців, а подача щорічної декларації про доходи доб'є решту.
Все так. Держава повинна.
Всім процвітання!
Всех, 100% населения надо перевести на индивидуальные налоговые счета. Чтобы каждый вильнолюдь четко видел сколько он заплатил налогов. С одной стороны перестанут задавться глупые вопросы: "почему ничего не делается", но с другой, те, кто все-таки платит, начнут совсем по-другому относиться к тому, кого они выбирают этими деньгами распоряжаться и к тем, кто увиливает от уплаты. Только так мы можем прийти к гражданскому обществу.
Вкладчик1234 написав:А зачем граждане платят НДС и подоходный? Если медицина, защита территории (сдали без вопросов), правопорядок (отдан на откуп частным "муниципальным бригадам"), образование, и т.д. - на плечах граждан.
Если государство ни за что не ответственно - зачем оно нужно? Организовываем себе "народные республики по интересам" (бурштын, уголь, лес,спирт, табак, 6ляхи, и т.д.) и "каждый сам за себя".
А по факту - оно так и есть сейчас
Может ты еще хочешь, чтоб государство тебе еще за три копейки подоходного, которые ты платишь, ещё и сраку твою грязную тебе подтирало? Народных республик захотел, нищеброд. Поедь в свои обезъяньи "народные республики" и получи там качественное бесплатное медицинское обслуживание. Или еще где-нибудь. Проблема 21-го века - повсеместное отсутствие госудраственных средств на медицину и пенсионное обеспечение. Даже в самых богатых странах. Треть населения США вообще не имею страховки и не имеют доступа к медицинскому обслуживанию. Пашут, поболе твоего, но могут позволить, что даже ты можешь себе позволить.
airmax78 написав:Всех, 100% населения надо перевести на индивидуальные налоговые счета. Чтобы каждый вильнолюдь четко видел сколько он заплатил налогов. С одной стороны перестанут задавться глупые вопросы: "почему ничего не делается", но с другой, те, кто все-таки платит, начнут совсем по-другому относиться к тому, кого они выбирают этими деньгами распоряжаться и к тем, кто увиливает от уплаты. Только так мы можем прийти к гражданскому обществу.
Ну выбрали Виталика мэром и что? Сильно помогло? Типа "человек известен на весь мир, не будет позориться и красть ( позволять красть)" Что по факту? Важно не только собрать, а потратить разумно, а не сраспилом 50/50 или 70/30 и поставкой товара, услуги хренового качества. Посмотрите 40 секунд, про ответственность. https://www.youtube.com/watch?v=7sh5aTJbczg
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
А вы знали, что примерно 70% технологий Apple было создано благодаря государству?. Touchscreen, lithium-ion battery, SIRI, liquid-crystal display, microprocessor, DRAM, micro hard drive, cellular technology, GPS - все эти технологии были разработаны в государственных лабораториях или за государственные средства.
Каким образом они попали к Apple? В начале 80-ых был принят целый перечень законов о передаче технологий от правительства частному сектору.
В 1980 был принят закон Bayh-Dole Act по которому федеральные поставщики имели получить право собственности на изобретения, что были сделаны за федеральное финансирование и сохранить за собой право собственности. Ранее эти изобретения должны были передаваться федеральному правительству.
В том же году был принят другой закон Stevenson-Wydler Technology Innovation Act, по которым федеральные лаборатории могли передавать технологии частным и предоставлялись определённые средства для упрощения доступа к ним. По этому закону создавался Office of Research and Technology Applications, где в каждой федеральной лаборатории появлялся человек ответственный за этот вопрос.
Была так же создана программа Small Business Technology Transfer, которая координировалась Администрацией малого бизнеса (SBA). По этой программе малый и средний бизнес мог сотрудничать с федеральными лабораториями, создавать совместные предприятия и она создавалась параллельно SBIR
О SBIR я вчера писал и эта программа была создана в 1982, по которому ежегодно выделялось 2,5 млрд дол (львиная доля финансирования шла от Министерства Обороны) в виде грантов на перспективные проекты.
В 1986 году законодательство о передаче технологий было ещё больше улучшено и был принят закон Federal Technology Transfer Act. По этому закону учреждался Federal Transfer Consortium, где объединение федеральных лабораторий работало над разработкой стратегий и возможностей для передачи технологий и превращения их в успешные коммерческие проекты. Так же у частных компаний появилась возможность заключать соглашения с федеральными лабораториями - CRADA (Cooperative research and development agreement), по которому велась работа улучшения технологии, для ее коммерциализации.
investorkiev написав:А вы знали, что примерно 70% технологий Apple было создано благодаря государству?. .. В начале 80-ых был принят целый перечень законов о передаче технологий от правительства частному сектору.
Мега-распил. Распилили на уровне законодательства, на корню!!!
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Первый написав:[ А кування, проте лікарю тре платити гроші, а вільнолюди проти, але не проти лікування. Люди за навчання, але проти його оплати. Люди пишуть про Держава повинна забезпечити чисте повітря і палять сире листя.
Все так. Держава повинна.
Всім процвітання!
Всё вроде и так, но только когда ты приходишь с пожилым родственником в кардиологию и тебе называют цифру в 80 кгрн за шунтирование и иначе никак, то врачам как бы пох, что ты надуваешь щёки по поводу каких то там налогов, обязанностей и пр.