Додано: Сер 23 жов, 2019 13:53

Немного о роли государства (нормального).



А вы знали, что примерно 70% технологий Apple было создано благодаря государству?. Touchscreen, lithium-ion battery, SIRI, liquid-crystal display, microprocessor, DRAM, micro hard drive, cellular technology, GPS - все эти технологии были разработаны в государственных лабораториях или за государственные средства.



Каким образом они попали к Apple? В начале 80-ых был принят целый перечень законов о передаче технологий от правительства частному сектору.



В 1980 был принят закон Bayh-Dole Act по которому федеральные поставщики имели получить право собственности на изобретения, что были сделаны за федеральное финансирование и сохранить за собой право собственности. Ранее эти изобретения должны были передаваться федеральному правительству.



В том же году был принят другой закон Stevenson-Wydler Technology Innovation Act, по которым федеральные лаборатории могли передавать технологии частным и предоставлялись определённые средства для упрощения доступа к ним. По этому закону создавался Office of Research and Technology Applications, где в каждой федеральной лаборатории появлялся человек ответственный за этот вопрос.



Была так же создана программа Small Business Technology Transfer, которая координировалась Администрацией малого бизнеса (SBA). По этой программе малый и средний бизнес мог сотрудничать с федеральными лабораториями, создавать совместные предприятия и она создавалась параллельно SBIR



О SBIR я вчера писал и эта программа была создана в 1982, по которому ежегодно выделялось 2,5 млрд дол (львиная доля финансирования шла от Министерства Обороны) в виде грантов на перспективные проекты.



В 1986 году законодательство о передаче технологий было ещё больше улучшено и был принят закон Federal Technology Transfer Act. По этому закону учреждался Federal Transfer Consortium, где объединение федеральных лабораторий работало над разработкой стратегий и возможностей для передачи технологий и превращения их в успешные коммерческие проекты. Так же у частных компаний появилась возможность заключать соглашения с федеральными лабораториями - CRADA (Cooperative research and development agreement), по которому велась работа улучшения технологии, для ее коммерциализации.