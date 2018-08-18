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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2118211921202121>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 259
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
35
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:22

  Первый написав:
Ясно че государство должно:-)
Только почему то вільнолюди вважають що це лише в односторонньому порядку.

А так не буває.
Для захисту держав повинна була зібрати у тому числі косих, кривих і Вас зі мною кинути на м'ясо. Проте ....
Держава повинна забезпечити лікування, проте лікарю тре платити гроші, а вільнолюди проти, але не проти лікування.
Люди за навчання, але проти його оплати.
Люди пишуть про Держава повинна забезпечити чисте повітря і палять сире листя.
Люди пишуть про необхідність охайного міста на заскленому з виносом балконі.

б*** з ауді ку 7 розказує про не можливість заробити на авто працюючи охоронцем в магазині ....
Держава повинна .... але видача чеку вб'є підприємців, а подача щорічної декларації про доходи доб'є решту.


Все так. Держава повинна.





Всім процвітання!

Всех, 100% населения надо перевести на индивидуальные налоговые счета. Чтобы каждый вильнолюдь четко видел сколько он заплатил налогов. С одной стороны перестанут задавться глупые вопросы: "почему ничего не делается", но с другой, те, кто все-таки платит, начнут совсем по-другому относиться к тому, кого они выбирают этими деньгами распоряжаться и к тем, кто увиливает от уплаты. Только так мы можем прийти к гражданскому обществу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:25

  Вкладчик1234 написав:А зачем граждане платят НДС и подоходный?
Если медицина, защита территории (сдали без вопросов), правопорядок (отдан на откуп частным "муниципальным бригадам"), образование, и т.д. - на плечах граждан.

Если государство ни за что не ответственно - зачем оно нужно? Организовываем себе "народные республики по интересам" (бурштын, уголь, лес,спирт, табак, 6ляхи, и т.д.) и "каждый сам за себя".

А по факту - оно так и есть сейчас


Может ты еще хочешь, чтоб государство тебе еще за три копейки подоходного, которые ты платишь, ещё и сраку твою грязную тебе подтирало?
Народных республик захотел, нищеброд.
Поедь в свои обезъяньи "народные республики" и получи там качественное бесплатное медицинское обслуживание.
Или еще где-нибудь.
Проблема 21-го века - повсеместное отсутствие госудраственных средств на медицину и пенсионное обеспечение. Даже в самых богатых странах. Треть населения США вообще не имею страховки и не имеют доступа к медицинскому обслуживанию. Пашут, поболе твоего, но могут позволить, что даже ты можешь себе позволить. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Проблема 21-го века - повсеместное отсутствие госудраственных средств на медицину и пенсионное обеспечение

Эта проблема-следствие неравномерного распределения ресурсов ( читай-зарплат)
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Всех, 100% населения надо перевести на индивидуальные налоговые счета. Чтобы каждый вильнолюдь четко видел сколько он заплатил налогов. С одной стороны перестанут задавться глупые вопросы: "почему ничего не делается", но с другой, те, кто все-таки платит, начнут совсем по-другому относиться к тому, кого они выбирают этими деньгами распоряжаться и к тем, кто увиливает от уплаты. Только так мы можем прийти к гражданскому обществу.


Ну выбрали Виталика мэром и что? Сильно помогло? Типа "человек известен на весь мир, не будет позориться и красть ( позволять красть)" Что по факту?
Важно не только собрать, а потратить разумно, а не сраспилом 50/50 или 70/30 и поставкой товара, услуги хренового качества.
Посмотрите 40 секунд, про ответственность.
https://www.youtube.com/watch?v=7sh5aTJbczg
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Немного о роли государства (нормального).

А вы знали, что примерно 70% технологий Apple было создано благодаря государству?. Touchscreen, lithium-ion battery, SIRI, liquid-crystal display, microprocessor, DRAM, micro hard drive, cellular technology, GPS - все эти технологии были разработаны в государственных лабораториях или за государственные средства.

Каким образом они попали к Apple? В начале 80-ых был принят целый перечень законов о передаче технологий от правительства частному сектору.

В 1980 был принят закон Bayh-Dole Act по которому федеральные поставщики имели получить право собственности на изобретения, что были сделаны за федеральное финансирование и сохранить за собой право собственности. Ранее эти изобретения должны были передаваться федеральному правительству.

В том же году был принят другой закон Stevenson-Wydler Technology Innovation Act, по которым федеральные лаборатории могли передавать технологии частным и предоставлялись определённые средства для упрощения доступа к ним. По этому закону создавался Office of Research and Technology Applications, где в каждой федеральной лаборатории появлялся человек ответственный за этот вопрос.

Была так же создана программа Small Business Technology Transfer, которая координировалась Администрацией малого бизнеса (SBA). По этой программе малый и средний бизнес мог сотрудничать с федеральными лабораториями, создавать совместные предприятия и она создавалась параллельно SBIR

О SBIR я вчера писал и эта программа была создана в 1982, по которому ежегодно выделялось 2,5 млрд дол (львиная доля финансирования шла от Министерства Обороны) в виде грантов на перспективные проекты.

В 1986 году законодательство о передаче технологий было ещё больше улучшено и был принят закон Federal Technology Transfer Act. По этому закону учреждался Federal Transfer Consortium, где объединение федеральных лабораторий работало над разработкой стратегий и возможностей для передачи технологий и превращения их в успешные коммерческие проекты. Так же у частных компаний появилась возможность заключать соглашения с федеральными лабораториями - CRADA (Cooperative research and development agreement), по которому велась работа улучшения технологии, для ее коммерциализации.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:А вы знали, что примерно 70% технологий Apple было создано благодаря государству?. .. В начале 80-ых был принят целый перечень законов о передаче технологий от правительства частному сектору.

Мега-распил. Распилили на уровне законодательства, на корню!!! :mrgreen:
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:11

  UA написав:
  Puente написав:Ні - неправда - в Києві всього трошки більше мільйона . Так виходять - що кожна третя здається ... Ні .

Немного больше 1 млн квартир было 10 лет назад.
Каждый год строят новые дома...

даже 15 лет назад было 1 100 000 домохозяйств
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:15

  Оранжевый-хит сезона написав:
  UA написав:
  Puente написав:Ні - неправда - в Києві всього трошки більше мільйона . Так виходять - що кожна третя здається ... Ні .

Немного больше 1 млн квартир было 10 лет назад.
Каждый год строят новые дома...

даже 15 лет назад было 1 100 000 домохозяйств

15 лет назад было 3 млн жителей
ничего не поменялось
так все говорят
kivin
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:31

  Первый написав:[
А кування, проте лікарю тре платити гроші, а вільнолюди проти, але не проти лікування.
Люди за навчання, але проти його оплати.
Люди пишуть про Держава повинна забезпечити чисте повітря і палять сире листя.

Все так. Держава повинна.


Всім процвітання!

Всё вроде и так, но только когда ты приходишь с пожилым родственником в кардиологию и тебе называют цифру в 80 кгрн за шунтирование и иначе никак, то врачам как бы пох, что ты надуваешь щёки по поводу каких то там налогов, обязанностей и пр.

Непонятно
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:тебе называют цифру в 80 кгрн за шунтирование и иначе никак, то врачам как бы пох,

заявление в прокуратуру написали?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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