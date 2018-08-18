Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:[ А кування, проте лікарю тре платити гроші, а вільнолюди проти, але не проти лікування. Люди за навчання, але проти його оплати. Люди пишуть про Держава повинна забезпечити чисте повітря і палять сире листя.
Все так. Держава повинна.
Всім процвітання!
Всё вроде и так, но только когда ты приходишь с пожилым родственником в кардиологию и тебе называют цифру в 80 кгрн за шунтирование и иначе никак, то врачам как бы пох, что ты надуваешь щёки по поводу каких то там налогов, обязанностей и пр.
Непонятно
надо было следить за здоровьем а не шунтироваться кто ж те лекарь
Первый написав:[ А кування, проте лікарю тре платити гроші, а вільнолюди проти, але не проти лікування. Люди за навчання, але проти його оплати. Люди пишуть про Держава повинна забезпечити чисте повітря і палять сире листя.
Все так. Держава повинна.
Всім процвітання!
Всё вроде и так, но только когда ты приходишь с пожилым родственником в кардиологию и тебе называют цифру в 80 кгрн за шунтирование и иначе никак, то врачам как бы пох, что ты надуваешь щёки по поводу каких то там налогов, обязанностей и пр.
Непонятно
Как раз с этим все понятно. Государство - главный рекетир и кормушка. Вам рассказать, как в больнице "списали" и продали на металлолом аппарат МРТ, а потом невестка главврача открыла частную клинику в пристройке больницы - о - о чудо! - с новым аппаратом МРТ! И так на всех уровнях. Поэтому не надо топить за налоги, этим сейчас никого не проймешь. Половина уплаченных налогов осела в офшорах. Даже этих денег бы хватило на шунтировние не за 80к.
Libo написав:Проблема 21-го века - повсеместное отсутствие государственных средств на медицину и пенсионное обеспечение
Эта проблема-следствие неравномерного распределения ресурсов ( читай-зарплат)
это следствие "демографического перехода".
Если медицина, защита территории (сдали без вопросов), правопорядок (отдан на откуп частным "муниципальным бригадам"), образование, и т.д. - на плечах граждан.
мне кажется, это слишком утрированно. слышал рассказы людей, поживших в ордло, армия и полиция это уже достаточная и главная причина для чего нужно свое государство. думаю еврей бы такого вопроса точно не задал.
UA написав: В смысле о какой. Температура, сраки, и тд приедет скорая и сразу отвезёт в инфекционку, а туда, супрун, к сожалению, не добралась. Куево -зови скорую Не куево-ползи на прием, только предварительно запишись предварительно, за три дня.
Просто факты: 1. В США местный фармцентр разрешил к применению 2000 фармпрепаратов и им хватает. В Украине местный фармцентр разрешил более 6000 фармпрераратов и у нас все жалуются на медицину. 2. В странах золотого миллиарда простуду медикаментозно не лечат т.к. фармпрепараты реально не ускоряют выздоровление, а лишь снимают симптомы, а это не позволяет вовремя заметить осложнения (пневмонию...) В кокой нибудь Австрии у врача задача не прогавить осложнение простуды, а так нате вам больничный, пейте много жидкости и всё.[/quote][/quote]
Точно так же в Гермашке. Нате больничный и пейте много жидкости. Прием врача 5-7 минут
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )