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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2118211921202121

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 259
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
35
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:37

  hume написав:
  Первый написав:[
А кування, проте лікарю тре платити гроші, а вільнолюди проти, але не проти лікування.
Люди за навчання, але проти його оплати.
Люди пишуть про Держава повинна забезпечити чисте повітря і палять сире листя.

Все так. Держава повинна.


Всім процвітання!

Всё вроде и так, но только когда ты приходишь с пожилым родственником в кардиологию и тебе называют цифру в 80 кгрн за шунтирование и иначе никак, то врачам как бы пох, что ты надуваешь щёки по поводу каких то там налогов, обязанностей и пр.

Непонятно

надо было следить за здоровьем а не шунтироваться
кто ж те лекарь
kivin
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:47

  hume написав:
  Первый написав:[
А кування, проте лікарю тре платити гроші, а вільнолюди проти, але не проти лікування.
Люди за навчання, але проти його оплати.
Люди пишуть про Держава повинна забезпечити чисте повітря і палять сире листя.

Все так. Держава повинна.


Всім процвітання!

Всё вроде и так, но только когда ты приходишь с пожилым родственником в кардиологию и тебе называют цифру в 80 кгрн за шунтирование и иначе никак, то врачам как бы пох, что ты надуваешь щёки по поводу каких то там налогов, обязанностей и пр.

Непонятно


Как раз с этим все понятно. Государство - главный рекетир и кормушка. Вам рассказать, как в больнице "списали" и продали на металлолом аппарат МРТ, а потом невестка главврача открыла частную клинику в пристройке больницы - о - о чудо! - с новым аппаратом МРТ! И так на всех уровнях. Поэтому не надо топить за налоги, этим сейчас никого не проймешь. Половина уплаченных налогов осела в офшорах. Даже этих денег бы хватило на шунтировние не за 80к.
VladPL
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:57

новости с космодрома:

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:58

  Serg-ik написав:
  Libo написав:Проблема 21-го века - повсеместное отсутствие государственных средств на медицину и пенсионное обеспечение

Эта проблема-следствие неравномерного распределения ресурсов ( читай-зарплат)


это следствие "демографического перехода".

Зображення



Если медицина, защита территории (сдали без вопросов), правопорядок (отдан на откуп частным "муниципальным бригадам"), образование, и т.д. - на плечах граждан.


мне кажется, это слишком утрированно. слышал рассказы людей, поживших в ордло, армия и полиция это уже достаточная и главная причина для чего нужно свое государство. думаю еврей бы такого вопроса точно не задал.
galex
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