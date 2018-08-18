RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 21192120212121222123>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 259
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
35
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:37

  hume написав:
  Первый написав:[
А кування, проте лікарю тре платити гроші, а вільнолюди проти, але не проти лікування.
Люди за навчання, але проти його оплати.
Люди пишуть про Держава повинна забезпечити чисте повітря і палять сире листя.

Все так. Держава повинна.


Всім процвітання!

Всё вроде и так, но только когда ты приходишь с пожилым родственником в кардиологию и тебе называют цифру в 80 кгрн за шунтирование и иначе никак, то врачам как бы пох, что ты надуваешь щёки по поводу каких то там налогов, обязанностей и пр.

Непонятно

надо было следить за здоровьем а не шунтироваться
кто ж те лекарь
kivin
 
Повідомлень: 44
З нами з: 01.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:47

  hume написав:
  Первый написав:[
А кування, проте лікарю тре платити гроші, а вільнолюди проти, але не проти лікування.
Люди за навчання, але проти його оплати.
Люди пишуть про Держава повинна забезпечити чисте повітря і палять сире листя.

Все так. Держава повинна.


Всім процвітання!

Всё вроде и так, но только когда ты приходишь с пожилым родственником в кардиологию и тебе называют цифру в 80 кгрн за шунтирование и иначе никак, то врачам как бы пох, что ты надуваешь щёки по поводу каких то там налогов, обязанностей и пр.

Непонятно


Как раз с этим все понятно. Государство - главный рекетир и кормушка. Вам рассказать, как в больнице "списали" и продали на металлолом аппарат МРТ, а потом невестка главврача открыла частную клинику в пристройке больницы - о - о чудо! - с новым аппаратом МРТ! И так на всех уровнях. Поэтому не надо топить за налоги, этим сейчас никого не проймешь. Половина уплаченных налогов осела в офшорах. Даже этих денег бы хватило на шунтировние не за 80к.
VladPL
 
Повідомлень: 785
З нами з: 17.07.08
Подякував: 10 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:57

новости с космодрома:

Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7212
З нами з: 05.06.16
Подякував: 577 раз.
Подякували: 1095 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 14:58

  Serg-ik написав:
  Libo написав:Проблема 21-го века - повсеместное отсутствие государственных средств на медицину и пенсионное обеспечение

Эта проблема-следствие неравномерного распределения ресурсов ( читай-зарплат)


это следствие "демографического перехода".

Зображення



Если медицина, защита территории (сдали без вопросов), правопорядок (отдан на откуп частным "муниципальным бригадам"), образование, и т.д. - на плечах граждан.


мне кажется, это слишком утрированно. слышал рассказы людей, поживших в ордло, армия и полиция это уже достаточная и главная причина для чего нужно свое государство. думаю еврей бы такого вопроса точно не задал.
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2677
З нами з: 20.04.16
Подякував: 106 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:10

  UA написав:
В смысле о какой. Температура, сраки, и тд приедет скорая и сразу отвезёт в инфекционку, а туда, супрун, к сожалению, не добралась.
Куево -зови скорую
Не куево-ползи на прием, только предварительно запишись предварительно, за три дня.

Просто факты:
1. В США местный фармцентр разрешил к применению 2000 фармпрепаратов и им хватает.
В Украине местный фармцентр разрешил более 6000 фармпрераратов и у нас все жалуются на медицину.
2. В странах золотого миллиарда простуду медикаментозно не лечат т.к. фармпрепараты реально не ускоряют выздоровление, а лишь снимают симптомы, а это не позволяет вовремя заметить осложнения (пневмонию...)
В кокой нибудь Австрии у врача задача не прогавить осложнение простуды, а так нате вам больничный, пейте много жидкости и всё.[/quote][/quote]

Точно так же в Гермашке. Нате больничный и пейте много жидкости.
Прием врача 5-7 минут
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 692
З нами з: 19.09.14
Подякував: 969 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:15

  zzzzzz написав:Попробую догадаться, они все поедут в Киев снимать квартиры ???


"Две печи из трех остановлены. За прошедшие сутки уволилось 280 человек", - рабочие ПАО "ДМК" обратились к Зеленскому с просьбой национализировать предприятие. ВИДЕО
Рабочие Днепровского меткомбината обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой национализировать предприятие, чтобы избежать его остановки и сокращения рабочих мест.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись обращения было размещено на видеохостинге youtube.

"Руководством делается все, чтобы остановить наш комбинат: по сути происходит саботаж и умерщвление металлургического гиганта - из трёх доменных печей остановлены две, не работает в полную мощность конвертрный цех. Всё это делается под предлогом неконкурентоспособности и снижения объемов производства, что является абсолютной чушью. Наша продукция востребована... За прошедшие сутки к примеру уволилось 280 человек... Лично наше предложение, как рабочих-металлургов – это национализация ПАО "ДМК" и других подобных комбинатов страны с полной и безоговорочной деолигархизацией отраслей производства", - говорится в обращении.


Поддерживаю. Нету на них Насера.
Тот не побоялся с Британией и Францией потягаться за Суэцкий канал.
А тут у олигарха отжать пару новорованных заводов.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 692
З нами з: 19.09.14
Подякував: 969 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:15

  kingkongovets написав:новости с космодрома:

Зображення


тут одна притрушенная с фейсбука пишет что не может найти работу.
Продала кавалирку и на эти деньги получила МБА в Австрии.
теперь ненавидит всех АйТишников...
веселый у нее ФБ, почитайте https://www.facebook.com/inna.zvyagintseva

макс, ты ее должен знать, она из АНАЛитиков :mrgreen:
kivin
 
Повідомлень: 44
З нами з: 01.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:26

  Faceless написав:
  Понаехал написав:Ему не понять- там все печально.... Но к стати в такой ситуации выручают агрегаторы типа Zocdoc- не реклама. Выручает+ действительно ребёнка по возможности лучше самому побыстрее отвезти, чем ждать врача на вызов. Ибо вызов скорой в США после страховки - 500 баксов.

И как у вас там в Техасе, дохтур мигом выезжает на вызов?

Не доктор, а карета EMS. Расчетное время прибытия 12 минут по моему микрорайону.
Но дорого и часто смысла в них нет. надо самому везти/ ехать, но все равно за срочный визит отдельный прайс. В Остине в целом большая проблема с врачами- не хватает и качество хромает. Классическая проблема растущего города. Был случай, что в Хьюстон к лору ездил. Быстрее и дешевле.
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3486
З нами з: 22.05.16
Подякував: 71 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:28

kingkongovets
так разве с зп откладывают на кв ? откаты/взятки/халтуры - без них никак
Клаус
 
Повідомлень: 937
З нами з: 04.10.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, Интересное ценообразование по ЮнитСити. Однушки с базовой ценой 1750, двушки с базовой ценой 1500. Ленлодов пытаются отсечь, так как по такой цене однушку нужно покупать только для себя.
hume
 
Повідомлень: 6011
З нами з: 27.12.12
Подякував: 540 раз.
Подякували: 882 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 21192120212121222123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Атэй, galadriel, Google Adsense [Bot], Santehnik і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1667, 1668, 1669
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16680 2632064
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 жов, 2019 16:16
Клаус
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 8300
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 184243
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77862)
23.10.2019 17:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.