Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
тут одна притрушенная с фейсбука пишет что не может найти работу. Продала кавалирку и на эти деньги получила МБА в Австрии. теперь ненавидит всех АйТишников... веселый у нее ФБ, почитайте https://www.facebook.com/inna.zvyagintseva
макс, ты ее должен знать, она из АНАЛитиков
Это она? Я читала статью о девушке, открывшей производство туфель после карьеры в инвест-бизнесе. Девушка молодец; но на деле я фанатею от бизнесов в сфере услуг для животных - от банального вычесывания и стрижек до международных перевозок. Если бы у меня был фонд или хотя бы деньги точно бы инвестировала туда. Это новый рынок и новое направление, которое, по всей видимости, будет интенсивно развиваться.
Че-то ей МБА не впрок.
А к Конговцу вопрос: какое отношение зарплаты В УКРАИНЕ имеют к КРЖН??? Сам же чмыришь Зеда за его вбросы про долги по комуналке (по Украине, не по Киеву).
тут одна притрушенная с фейсбука пишет что не может найти работу. Продала кавалирку и на эти деньги получила МБА в Австрии. теперь ненавидит всех АйТишников... веселый у нее ФБ, почитайте https://www.facebook.com/inna.zvyagintseva
макс, ты ее должен знать, она из АНАЛитиков
Это она? Я читала статью о девушке, открывшей производство туфель после карьеры в инвест-бизнесе. Девушка молодец; но на деле я фанатею от бизнесов в сфере услуг для животных - от банального вычесывания и стрижек до международных перевозок. Если бы у меня был фонд или хотя бы деньги точно бы инвестировала туда. Это новый рынок и новое направление, которое, по всей видимости, будет интенсивно развиваться.
Че-то ей МБА не впрок.
А к Конговцу вопрос: какое отношение зарплаты В УКРАИНЕ имеют к КРЖН??? Сам же чмыришь Зеда за его вбросы про долги по комуналке (по Украине, не по Киеву).
2 спільних друга хм, може мені зафрендитися
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
тут одна притрушенная с фейсбука пишет что не может найти работу. Продала кавалирку и на эти деньги получила МБА в Австрии. теперь ненавидит всех АйТишников... веселый у нее ФБ, почитайте https://www.facebook.com/inna.zvyagintseva
макс, ты ее должен знать, она из АНАЛитиков
Это она? Я читала статью о девушке, открывшей производство туфель после карьеры в инвест-бизнесе. Девушка молодец; но на деле я фанатею от бизнесов в сфере услуг для животных - от банального вычесывания и стрижек до международных перевозок. Если бы у меня был фонд или хотя бы деньги точно бы инвестировала туда. Это новый рынок и новое направление, которое, по всей видимости, будет интенсивно развиваться.
Че-то ей МБА не впрок.
А к Конговцу вопрос: какое отношение зарплаты В УКРАИНЕ имеют к КРЖН??? Сам же чмыришь Зеда за его вбросы про долги по комуналке (по Украине, не по Киеву).
так я ж про это и говорю просрать кавалирку за 2 года - ума много не надо. А вот потом заработать на нее - еще как надо постараться
airmax78 написав:В таком же ключе мне одна онажемать объясняла почему реформа Супрун - это геноцид. Что ей теперь участкового врача на дом невозможно вызвать - нужно записываться на прием. А ей это неудобно! На вопросы: сколько нужно платить врачу за такой визит,
Когда у ребёнка будет хотя бы 38,7 с вечера до утра держаться, расскажете утром жене, что надо записаться на приём к врачу, и отвезти ( а может и отвести) ребёнка в поликлинику. С температурой. И, возможно, с поносом и рвотой. Но не на 9-00 и даже не на 12-00, а через три дня, потому что записи на ближайшие три дня нет, загрузка 100%. и тогда она включит "яжемать". Мило пообщаетесь
Нужно иметь страховку или вызвать Добробут/Борис/ и т.д. = 650 грн. Или отвезти в больничку в дежурку. Я еще год назад привозил ребенка в Медгородок к дежурному врачу. Да, это не наш участковый врач был, но ребенок был осмотрен, рекоммендации выданы. Потом записался к своему доктору.
Все просто, просто нужно подсуетиться
Кратко про ваши страдания и их сравнение с практикой страховой медицины в США. Систем страхования несколько. Каждый выбирает исходя из собственных проблем и финансовых возможностей. К примеру, стоимость моей $300 в месяц. Плюс работодатель платит за меня столько же. Плюс еще $300, когда я тружусь в Африке. Там риски разных малярий-гоноррей. Если что-то не дай Бог там серьезно, то эвакуация санитарным самолетом в Европу или ЮАР. Про визиты врача к больным деткам. В Америке такой практики нет. Берет онажемать в охапку свое дитя и на машине к врачу. Если во внерабочее время, то в Emergency Room в Hospital или в Night Time Pediatrics. Если дойдет дело до скорой, то приедут тут же, окажут первую помощь и отвезут в госпиталь. Обойдется это онажемать как минимум $800. Если вызов был оправдан с медицинской точки зрения, то страховая покроет большую часть. Если сочтет, что онажемать чуть переволновалась и поспешила со скорой, то все за вызов поностью заплатит онажемать. Так что визиты педиатров к вам домой, это то, чему онажемать-американки завидуют вам ... Еще один миф, который у вас гуляет. Далеко не все расходы покрываются страховой компанией. Случай легкого заболевания. Врач выставляет счет: (1) прием - $100; (2) анализы - $100; (3) лекарства - $100. Т.е. итого $300. Если все нормально, вы платите своих $20-30, а остальное страховая. Если что-то серьезное. Чела госпитализировали, сделали операцию и откачали. Выставили ему и страховой счет на $100 тыщ ... Страховая посмотрела и отказалась от $20 тыщ ... завышенная стоимость ... платит только $80 тыщ ... На кого повесили эти $20 тыщ? Правильно! На больного чела. И он от этого уже не отмажется, всё с этим долгом теперь как с банковским кредитом - надо вернуть! А если чела не отходили и он окачурился? Правильно! У него же были счета в банке и дом. Сначала медицина заберет свои $20 тыщ и только потом подпустят наследников несчастного к его активам. В страховой медицине есть масса ньюансов, и даже её сейчас с трудом содержат богатые страны. Равно как и пенсионную систему. Вывод: Над медициной и пенсионной системой нависла серьезная угроза. Глобально. Во всем мире. Не только вы. Не нойте. А быстрее делайте то, что начала и не успела закончить Супрун.