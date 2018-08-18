Додано: Сер 23 жов, 2019 16:05

change_pm написав: Serg-ik написав: airmax78 написав: В таком же ключе мне одна онажемать объясняла почему реформа Супрун - это геноцид. Что ей теперь участкового врача на дом невозможно вызвать - нужно записываться на прием. А ей это неудобно! На вопросы: сколько нужно платить врачу за такой визит, В таком же ключе мне одна онажемать объясняла почему реформа Супрун - это геноцид. Что ей теперь участкового врача на дом невозможно вызвать - нужно записываться на прием. А ей это неудобно! На вопросы: сколько нужно платить врачу за такой визит,

Когда у ребёнка будет хотя бы 38,7 с вечера до утра держаться, расскажете утром жене, что надо записаться на приём к врачу, и отвезти ( а может и отвести) ребёнка в поликлинику. С температурой. И, возможно, с поносом и рвотой. Но не на 9-00 и даже не на 12-00, а через три дня, потому что записи на ближайшие три дня нет, загрузка 100%.

и тогда она включит "яжемать". Мило пообщаетесь Когда у ребёнка будет хотя бы 38,7 с вечера до утра держаться, расскажете утром жене, что надо записаться на приём к врачу, и отвезти ( а может и отвести) ребёнка в поликлинику. С температурой. И, возможно, с поносом и рвотой. Но не на 9-00 и даже не на 12-00, а через три дня, потому что записи на ближайшие три дня нет, загрузка 100%.и тогда она включит "яжемать". Мило пообщаетесь



Нужно иметь страховку или вызвать Добробут/Борис/ и т.д. = 650 грн. Или отвезти в больничку в дежурку.

Я еще год назад привозил ребенка в Медгородок к дежурному врачу. Да, это не наш участковый врач был, но ребенок был осмотрен, рекоммендации выданы. Потом записался к своему доктору.



Все просто, просто нужно подсуетиться Нужно иметь страховку или вызвать Добробут/Борис/ и т.д. = 650 грн. Или отвезти в больничку в дежурку.Я еще год назад привозил ребенка в Медгородок к дежурному врачу. Да, это не наш участковый врач был, но ребенок был осмотрен, рекоммендации выданы. Потом записался к своему доктору.Все просто, просто нужно подсуетиться

Кратко про ваши страдания и их сравнение с практикой страховой медицины в США.Систем страхования несколько. Каждый выбирает исходя из собственных проблем и финансовых возможностей. К примеру, стоимость моей $300 в месяц. Плюс работодатель платит за меня столько же. Плюс еще $300, когда я тружусь в Африке. Там риски разных малярий-гоноррей. Если что-то не дай Бог там серьезно, то эвакуация санитарным самолетом в Европу или ЮАР.Про визиты врача к больным деткам. В Америке такой практики нет. Берет онажемать в охапку свое дитя и на машине к врачу. Если во внерабочее время, то в Emergency Room в Hospital или в Night Time Pediatrics. Если дойдет дело до скорой, то приедут тут же, окажут первую помощь и отвезут в госпиталь. Обойдется это онажемать как минимум $800. Если вызов был оправдан с медицинской точки зрения, то страховая покроет большую часть. Если сочтет, что онажемать чуть переволновалась и поспешила со скорой, то все за вызов поностью заплатит онажемать.Так что визиты педиатров к вам домой, это то, чему онажемать-американки завидуют вам ...Еще один миф, который у вас гуляет. Далеко не все расходы покрываются страховой компанией.Случай легкого заболевания. Врач выставляет счет: (1) прием - $100; (2) анализы - $100; (3) лекарства - $100. Т.е. итого $300.Если все нормально, вы платите своих $20-30, а остальное страховая.Если что-то серьезное. Чела госпитализировали, сделали операцию и откачали. Выставили ему и страховой счет на $100 тыщ ... Страховая посмотрела и отказалась от $20 тыщ ... завышенная стоимость ... платит только $80 тыщ ...На кого повесили эти $20 тыщ?Правильно! На больного чела. И он от этого уже не отмажется, всё с этим долгом теперь как с банковским кредитом - надо вернуть!А если чела не отходили и он окачурился?Правильно! У него же были счета в банке и дом. Сначала медицина заберет свои $20 тыщ и только потом подпустят наследников несчастного к его активам.В страховой медицине есть масса ньюансов, и даже её сейчас с трудом содержат богатые страны. Равно как и пенсионную систему.Вывод: Над медициной и пенсионной системой нависла серьезная угроза. Глобально. Во всем мире. Не только вы. Не нойте. А быстрее делайте то, что начала и не успела закончить Супрун.