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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2120212121222123>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 259
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
35
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:48

  kivin написав:
  kingkongovets написав:новости с космодрома:



тут одна притрушенная с фейсбука пишет что не может найти работу.
Продала кавалирку и на эти деньги получила МБА в Австрии.
теперь ненавидит всех АйТишников...
веселый у нее ФБ, почитайте https://www.facebook.com/inna.zvyagintseva

макс, ты ее должен знать, она из АНАЛитиков :mrgreen:



Это она?
Я читала статью о девушке, открывшей производство туфель после карьеры в инвест-бизнесе. Девушка молодец; но на деле я фанатею от бизнесов в сфере услуг для животных - от банального вычесывания и стрижек до международных перевозок. Если бы у меня был фонд или хотя бы деньги ;-) точно бы инвестировала туда. Это новый рынок и новое направление, которое, по всей видимости, будет интенсивно развиваться.

Че-то ей МБА не впрок.

А к Конговцу вопрос: какое отношение зарплаты В УКРАИНЕ имеют к КРЖН??? Сам же чмыришь Зеда за его вбросы про долги по комуналке (по Украине, не по Киеву).
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:57

  investorkiev написав:
  kivin написав:
  kingkongovets написав:новости с космодрома:



тут одна притрушенная с фейсбука пишет что не может найти работу.
Продала кавалирку и на эти деньги получила МБА в Австрии.
теперь ненавидит всех АйТишников...
веселый у нее ФБ, почитайте https://www.facebook.com/inna.zvyagintseva

макс, ты ее должен знать, она из АНАЛитиков :mrgreen:



Это она?
Я читала статью о девушке, открывшей производство туфель после карьеры в инвест-бизнесе. Девушка молодец; но на деле я фанатею от бизнесов в сфере услуг для животных - от банального вычесывания и стрижек до международных перевозок. Если бы у меня был фонд или хотя бы деньги ;-) точно бы инвестировала туда. Это новый рынок и новое направление, которое, по всей видимости, будет интенсивно развиваться.

Че-то ей МБА не впрок.

А к Конговцу вопрос: какое отношение зарплаты В УКРАИНЕ имеют к КРЖН??? Сам же чмыришь Зеда за его вбросы про долги по комуналке (по Украине, не по Киеву).

2 спільних друга
хм, може мені зафрендитися
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:58

  Клаус написав:kingkongovets
так разве с зп откладывают на кв ? откаты/взятки/халтуры - без них никак


слышал шо это как то взаимосвязано, но по-видимому вы в этом вопросе гораздо осведомленнее меня
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 15:59

  investorkiev написав:
  kivin написав:
  kingkongovets написав:новости с космодрома:



тут одна притрушенная с фейсбука пишет что не может найти работу.
Продала кавалирку и на эти деньги получила МБА в Австрии.
теперь ненавидит всех АйТишников...
веселый у нее ФБ, почитайте https://www.facebook.com/inna.zvyagintseva

макс, ты ее должен знать, она из АНАЛитиков :mrgreen:



Это она?
Я читала статью о девушке, открывшей производство туфель после карьеры в инвест-бизнесе. Девушка молодец; но на деле я фанатею от бизнесов в сфере услуг для животных - от банального вычесывания и стрижек до международных перевозок. Если бы у меня был фонд или хотя бы деньги ;-) точно бы инвестировала туда. Это новый рынок и новое направление, которое, по всей видимости, будет интенсивно развиваться.

Че-то ей МБА не впрок.

А к Конговцу вопрос: какое отношение зарплаты В УКРАИНЕ имеют к КРЖН??? Сам же чмыришь Зеда за его вбросы про долги по комуналке (по Украине, не по Киеву).

так я ж про это и говорю
просрать кавалирку за 2 года - ума много не надо. А вот потом заработать на нее - еще как надо постараться :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:2 спільних друга
хм, може мені зафрендитися


давай, бо в мене 100+ спильных друзив )
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:01

  kingkongovets написав:
  Клаус написав:kingkongovets
так разве с зп откладывают на кв ? откаты/взятки/халтуры - без них никак


слышал шо это как то взаимосвязано, но по-видимому вы в этом вопросе гораздо осведомленнее меня


Конговец, ты ж сам Зеда чмыришь за инфу про долги по комуналу (особенно по Украине а не Киеву).

И сам сюда всякую ерунду тящищь.

Особенно показательно что это по информации ОЛХ. Сколько зарплат и каких спецов ищут на ОЛХ?

Конговец, садись, неуд, на доработку.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:03

  kivin написав:
  flyman написав:2 спільних друга
хм, може мені зафрендитися


давай, бо в мене 100+ спильных друзив )

а де там про просрану кавалірку і про ненависть до ІТнигів?
п.с.
можу помогти стати домогоспадркою
Востаннє редагувалось flyman в Сер 23 жов, 2019 16:04, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:03

  flyman написав:2 спільних друга
хм, може мені зафрендитися


Давай, Флай, и сразу атакуй ее фотками цоколя - видно же что мается баба без мужика, тем более что кавалирку свою продала чтобы оплатить Мба.

А тут ты такой на белом коне (теплом цоколе)
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:05

  change_pm написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:В таком же ключе мне одна онажемать объясняла почему реформа Супрун - это геноцид. Что ей теперь участкового врача на дом невозможно вызвать - нужно записываться на прием. А ей это неудобно! На вопросы: сколько нужно платить врачу за такой визит,

Когда у ребёнка будет хотя бы 38,7 с вечера до утра держаться, расскажете утром жене, что надо записаться на приём к врачу, и отвезти ( а может и отвести) ребёнка в поликлинику. С температурой. И, возможно, с поносом и рвотой. Но не на 9-00 и даже не на 12-00, а через три дня, потому что записи на ближайшие три дня нет, загрузка 100%.
и тогда она включит "яжемать". Мило пообщаетесь


Нужно иметь страховку или вызвать Добробут/Борис/ и т.д. = 650 грн. Или отвезти в больничку в дежурку.
Я еще год назад привозил ребенка в Медгородок к дежурному врачу. Да, это не наш участковый врач был, но ребенок был осмотрен, рекоммендации выданы. Потом записался к своему доктору.

Все просто, просто нужно подсуетиться :)


Кратко про ваши страдания и их сравнение с практикой страховой медицины в США.
Систем страхования несколько. Каждый выбирает исходя из собственных проблем и финансовых возможностей. К примеру, стоимость моей $300 в месяц. Плюс работодатель платит за меня столько же. Плюс еще $300, когда я тружусь в Африке. Там риски разных малярий-гоноррей. Если что-то не дай Бог там серьезно, то эвакуация санитарным самолетом в Европу или ЮАР.
Про визиты врача к больным деткам. В Америке такой практики нет. Берет онажемать в охапку свое дитя и на машине к врачу. Если во внерабочее время, то в Emergency Room в Hospital или в Night Time Pediatrics. Если дойдет дело до скорой, то приедут тут же, окажут первую помощь и отвезут в госпиталь. Обойдется это онажемать как минимум $800. Если вызов был оправдан с медицинской точки зрения, то страховая покроет большую часть. Если сочтет, что онажемать чуть переволновалась и поспешила со скорой, то все за вызов поностью заплатит онажемать.
Так что визиты педиатров к вам домой, это то, чему онажемать-американки завидуют вам ... :P
Еще один миф, который у вас гуляет. Далеко не все расходы покрываются страховой компанией.
Случай легкого заболевания. Врач выставляет счет: (1) прием - $100; (2) анализы - $100; (3) лекарства - $100. Т.е. итого $300.
Если все нормально, вы платите своих $20-30, а остальное страховая.
Если что-то серьезное. Чела госпитализировали, сделали операцию и откачали. Выставили ему и страховой счет на $100 тыщ ... Страховая посмотрела и отказалась от $20 тыщ ... завышенная стоимость ... платит только $80 тыщ ...
На кого повесили эти $20 тыщ?
Правильно! На больного чела. И он от этого уже не отмажется, всё с этим долгом теперь как с банковским кредитом - надо вернуть!
А если чела не отходили и он окачурился?
Правильно! У него же были счета в банке и дом. Сначала медицина заберет свои $20 тыщ и только потом подпустят наследников несчастного к его активам.
В страховой медицине есть масса ньюансов, и даже её сейчас с трудом содержат богатые страны. Равно как и пенсионную систему.
Вывод: Над медициной и пенсионной системой нависла серьезная угроза. Глобально. Во всем мире. Не только вы. Не нойте. А быстрее делайте то, что начала и не успела закончить Супрун. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:06

  investorkiev написав:
  flyman написав:2 спільних друга
хм, може мені зафрендитися


Давай, Флай, и сразу атакуй ее фотками цоколя - видно же что мается баба без мужика, тем более что кавалирку свою продала чтобы оплатить Мба.

А тут ты такой на белом коне (теплом цоколе)

от оплатив підростаючому поколінню кавалірку-мансарду в стрьомній новобудові клубного типу ,
і ще тут чешуться лапки взяти в того ВП ще один смарт але в іншій локації
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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