flyman написав:
от оплатив підростаючому поколінню кавалірку-мансарду в стрьомній новобудові клубного типу ,
і ще тут чешуться лапки взяти в того ВП ще один смарт але в іншій локації
Флай, ты шо, УКО купил???
Готовое хотя бы?
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Додано: Сер 23 жов, 2019 16:23
Флай, ты шо, УКО купил???
Готовое хотя бы?
Додано: Сер 23 жов, 2019 16:24
КАН нервно курит в стороне))
Додано: Сер 23 жов, 2019 16:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Республике то же кино, 32 метровая хата стоила столько же сколько и 38 метровая.
Плюс бан переуступок и продажа готовых с документами от застройщика в рассрочку сильно сужает возможности для спекуляции.
Додано: Сер 23 жов, 2019 16:32
Посмотрел что там по Аркаде. Суд на 300 с лишним миллионов выиграла, стройки начала размораживать. Пациент скорей жив, чем мертв. Если выиграет критический суд по ПнО 6 ноября, то будет жить.
Додано: Сер 23 жов, 2019 16:39
Ну вот абстрагируясь от ваших денег, вложенных в Оркаду: разве это хорошо, что Оркада застроит озера очередным УГ?
Додано: Сер 23 жов, 2019 16:40
Таких историй мульйон. Особенно доставляет " продал, чтоб вкинуть в бизнес" ни кавалирки, ни бизнеса.
Вот всера Игорькиев сообщил, что сыну не очень то и нужна вторая кавалирка, продал для нужд семьи, так сказать)
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