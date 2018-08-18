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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 жов, 2019 16:23
flyman написав: investorkiev написав: flyman написав:
2 спільних друга
хм, може мені зафрендитися
Давай, Флай, и сразу атакуй ее фотками цоколя - видно же что мается баба без мужика, тем более что кавалирку свою продала чтобы оплатить Мба.
А тут ты такой на белом коне (теплом цоколе)
от оплатив підростаючому поколінню кавалірку-мансарду в стрьомній новобудові клубного типу ,
і ще тут чешуться лапки взяти в того ВП ще один смарт але в іншій локації
Флай, ты шо, УКО купил???
Готовое хотя бы?
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Додано: Сер 23 жов, 2019 16:24
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Додано: Сер 23 жов, 2019 16:30
hume написав:
Кстати, Интересное ценообразование по ЮнитСити. Однушки с базовой ценой 1750, двушки с базовой ценой 1500. Ленлодов пытаются отсечь, так как по такой цене однушку нужно покупать только для себя.
В Республике то же кино, 32 метровая хата стоила столько же сколько и 38 метровая.
Плюс бан переуступок и продажа готовых с документами от застройщика в рассрочку сильно сужает возможности для спекуляции.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 16:32
Посмотрел что там по Аркаде. Суд на 300 с лишним миллионов выиграла, стройки начала размораживать. Пациент скорей жив, чем мертв. Если выиграет критический суд по ПнО 6 ноября, то будет жить.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 16:39
Vlad442 написав:
Посмотрел что там по Аркаде. Суд на 300 с лишним миллионов выиграла, стройки начала размораживать. Пациент скорей жив, чем мертв. Если выиграет критический суд по ПнО 6 ноября, то будет жить.
Ну вот абстрагируясь от ваших денег, вложенных в Оркаду: разве это хорошо, что Оркада застроит озера очередным УГ?
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Додано: Сер 23 жов, 2019 16:40
kivin написав:
[qu
так я ж про это и говорю
просрать кавалирку за 2 года - ума много не надо. А вот потом заработать на нее - еще как надо постараться
Таких историй мульйон. Особенно доставляет " продал, чтоб вкинуть в бизнес" ни кавалирки, ни бизнеса.
Вот всера Игорькиев сообщил, что сыну не очень то и нужна вторая кавалирка, продал для нужд семьи, так сказать)
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Додано: Сер 23 жов, 2019 16:44
flyman написав:
от оплатив підростаючому поколінню кавалірку-мансарду в стрьомній новобудові
клубного типу ,
і ще тут чешуться лапки взяти в того ВП ще один смарт але в іншій локації
Пипец какой-то...
Во колбасит - то подвал, то чердак...
Даже поржать над этим не хочется - так всё запущено ...
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 16:44
Офигеть. Целый дом под посуточную аренду.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 16:45
galadriel написав: flyman написав:
от оплатив підростаючому поколінню кавалірку-мансарду в стрьомній новобудові
клубного типу ,
і ще тут чешуться лапки взяти в того ВП ще один смарт але в іншій локації
Пипец какой-то...
Во колбасит - то подвал, то чердак...
Даже поржать над этим не хочется - так всё запущено ...
Флай выхватывает бриллианты из селевого потока.
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Додано: Сер 23 жов, 2019 16:46
hume написав: kivin написав:
[qu
так я ж про это и говорю
просрать кавалирку за 2 года - ума много не надо. А вот потом заработать на нее - еще как надо постараться
Таких историй мульйон. Особенно доставляет " продал, чтоб вкинуть в бизнес" ни кавалирки, ни бизнеса.
Вот всера Игорькиев сообщил, что сыну не очень то и нужна вторая кавалирка, продал для нужд семьи, так сказать)
Зато у людей появляется опыт.
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