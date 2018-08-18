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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 259
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
35
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:23

  flyman написав:
  investorkiev написав:
  flyman написав:2 спільних друга
хм, може мені зафрендитися


Давай, Флай, и сразу атакуй ее фотками цоколя - видно же что мается баба без мужика, тем более что кавалирку свою продала чтобы оплатить Мба.

А тут ты такой на белом коне (теплом цоколе)

от оплатив підростаючому поколінню кавалірку-мансарду в стрьомній новобудові клубного типу ,
і ще тут чешуться лапки взяти в того ВП ще один смарт але в іншій локації


Флай, ты шо, УКО купил???
Готовое хотя бы?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:24

КАН нервно курит в стороне))
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Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Кстати, Интересное ценообразование по ЮнитСити. Однушки с базовой ценой 1750, двушки с базовой ценой 1500. Ленлодов пытаются отсечь, так как по такой цене однушку нужно покупать только для себя.

В Республике то же кино, 32 метровая хата стоила столько же сколько и 38 метровая.
Плюс бан переуступок и продажа готовых с документами от застройщика в рассрочку сильно сужает возможности для спекуляции.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:32

Посмотрел что там по Аркаде. Суд на 300 с лишним миллионов выиграла, стройки начала размораживать. Пациент скорей жив, чем мертв. Если выиграет критический суд по ПнО 6 ноября, то будет жить.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:39

  Vlad442 написав:Посмотрел что там по Аркаде. Суд на 300 с лишним миллионов выиграла, стройки начала размораживать. Пациент скорей жив, чем мертв. Если выиграет критический суд по ПнО 6 ноября, то будет жить.

Ну вот абстрагируясь от ваших денег, вложенных в Оркаду: разве это хорошо, что Оркада застроит озера очередным УГ?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:40

  kivin написав:[qu
так я ж про это и говорю
просрать кавалирку за 2 года - ума много не надо. А вот потом заработать на нее - еще как надо постараться :roll:

Таких историй мульйон. Особенно доставляет " продал, чтоб вкинуть в бизнес" ни кавалирки, ни бизнеса.

Вот всера Игорькиев сообщил, что сыну не очень то и нужна вторая кавалирка, продал для нужд семьи, так сказать)
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:44

  flyman написав:от оплатив підростаючому поколінню кавалірку-мансарду в стрьомній новобудові клубного типу ,
і ще тут чешуться лапки взяти в того ВП ще один смарт але в іншій локації


Пипец какой-то...
Во колбасит - то подвал, то чердак... :shock:
Даже поржать над этим не хочется - так всё запущено ... :|
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:44

  Santehnik написав:КАН нервно курит в стороне))
https://novostroyki.lun.ua/uk/s1-termin ... %B2#prices

Офигеть. Целый дом под посуточную аренду.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:45

  galadriel написав:
  flyman написав:от оплатив підростаючому поколінню кавалірку-мансарду в стрьомній новобудові клубного типу ,
і ще тут чешуться лапки взяти в того ВП ще один смарт але в іншій локації


Пипец какой-то...
Во колбасит - то подвал, то чердак... :shock:
Даже поржать над этим не хочется - так всё запущено ... :|

Флай выхватывает бриллианты из селевого потока.
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:46

  hume написав:
  kivin написав:[qu
так я ж про это и говорю
просрать кавалирку за 2 года - ума много не надо. А вот потом заработать на нее - еще как надо постараться :roll:

Таких историй мульйон. Особенно доставляет " продал, чтоб вкинуть в бизнес" ни кавалирки, ни бизнеса.

Вот всера Игорькиев сообщил, что сыну не очень то и нужна вторая кавалирка, продал для нужд семьи, так сказать)

Зато у людей появляется опыт.
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