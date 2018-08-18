Додано: Сер 23 жов, 2019 17:00

airmax78 написав: Патриотика на озерах - это будет УГ другого сорта. Патриотика на озерах - это будет УГ другого сорта.

весь Киев УГ но пипл хаваетбезусловно хотелось бы что бы город застраивался в едином архитектурном ансамблеэтого не будет . никогда потому что ген плана как такого нет . а потребность в недвиге есть - я бы даже сказал не потребность а есть покупатели которые готовы покупать недвигу .просто очень удивляет позиция жителей ПОХа мол - харе строить . а когда покупали там недвигу - думали что все те пустыри не застроят?Киев будет расти неравномерно и не красиво но этого не избежать