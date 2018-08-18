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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 259
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
83
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
35
Всього голосів : 259
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:48

  airmax78 написав:разве это хорошо, что Оркада застроит озера очередным УГ?


да хорошо
потому что стройка это развитие города, доп рабочие места, развитие инфраструктуры и тд и тп
плевать что стройка в рекреационной зоне - вон оболонскую набережную застроили - и зи гадюшника в начале 00-х получилось сами видите что
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:51

  investorkiev написав:
Флай, ты шо, УКО купил???
Готовое хотя бы?

колись скажу, не хочу "опозоритися"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:52

  4e4ensxe написав:
  airmax78 написав:разве это хорошо, что Оркада застроит озера очередным УГ?


да хорошо
потому что стройка это развитие города, доп рабочие места, развитие инфраструктуры и тд и тп
плевать что стройка в рекреационной зоне - вон оболонскую набережную застроили - и зи гадюшника в начале 00-х получилось сами видите что

Оболонская набережная на 99% застроена УГ. Не самым мрачным, но тем не менее. Патриотика на озерах - это будет УГ другого сорта. Вряд ли стоит ожидать там красивое благоустройство от Оркады (где, кстати, на каком из своих объктов они его сделали - где можно пример того что будет посмотреть? в Патриотике? В Эврике?)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:53

  airmax78 написав:
  galadriel написав:
  flyman написав:от оплатив підростаючому поколінню кавалірку-мансарду в стрьомній новобудові клубного типу ,
і ще тут чешуться лапки взяти в того ВП ще один смарт але в іншій локації


Пипец какой-то...
Во колбасит - то подвал, то чердак... :shock:
Даже поржать над этим не хочется - так всё запущено ... :|

Флай выхватывает бриллианты из селевого потока.

ціна рішає... Фонд+... і шанс мати манюпусьу кавалірку в столиці, а не цоколь в пригороді.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:54

  flyman написав:
  investorkiev написав:
Флай, ты шо, УКО купил???
Готовое хотя бы?

колись скажу, не хочу "опозоритися"

Сохраняйте интригу. Натт даже если и не пишет, то ветку читает. Удочку закинули, но подсекать рано.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 16:55

  flyman написав:
  airmax78 написав:Флай выхватывает бриллианты из селевого потока.

ціна рішає... Фонд+... і шанс мати манюпусьу кавалірку в столиці, а не цоколь в пригороді.

О-о... Начинаю хвилюватся.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:00

  airmax78 написав:Патриотика на озерах - это будет УГ другого сорта.

весь Киев УГ но пипл хавает
безусловно хотелось бы что бы город застраивался в едином архитектурном ансамбле
этого не будет . никогда потому что ген плана как такого нет . а потребность в недвиге есть - я бы даже сказал не потребность а есть покупатели которые готовы покупать недвигу .
просто очень удивляет позиция жителей ПОХа мол - харе строить . а когда покупали там недвигу - думали что все те пустыри не застроят?
Киев будет расти неравномерно и не красиво но этого не избежать
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:07

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Посмотрел что там по Аркаде. Суд на 300 с лишним миллионов выиграла, стройки начала размораживать. Пациент скорей жив, чем мертв. Если выиграет критический суд по ПнО 6 ноября, то будет жить.

Ну вот абстрагируясь от ваших денег, вложенных в Оркаду: разве это хорошо, что Оркада застроит озера очередным УГ?

Я ни разу там не был. Читал, что там свалка. Эти озера представляют какую-то ценность, что их нельзя застраивать? Или другому застройщику с более хорошим, с вашей точки зрения, проектом можно?
Жизнь штука более сложная, чем хорошо или плохо.
Кому-то хорошо, кто там купит квартиру недорого и будет жить. Кому-то может плохо (не могу придумать почему). Кому-то все равно. Как должно быть вам. Вы там никогда в жизни не будете. Даже проездом.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сейчас стою на Южном мосту.
Это АД!

Клычка не то что гнать нужно, его нужно как в Чили - привязать к джипу и прокатить по дорогам столицы.
Сцуко.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 17:13

  Vlad442 написав: Вы там никогда в жизни не будете. Даже проездом.

И то правда.
airmax78
 
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